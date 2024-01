El fútbol tiene una capacidad difícil de ver en otros deportes mediante la cuál un equipo puede verse fortalecido después de una derrota. Y no para volver a intentarlo desde cero en las mismas condiciones que los demás, sino para afrontar un nuevo compromiso a la semana siguiente con el perjuicio que lleve acumulado. Esta es la situación que vive el Fútbol Club Cartagena. Después del choque de dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Valencia que terminó con su eliminación en la noche del pasado domingo, el conjunto albinegro se ve capaz de lo que antes no se veía. Porque dominó a un equipo histórico, de superior categoría y entidad. Porque jugó a lo que quiso, sin miedo y sin complejos. Porque se olvidó de la clasificación y porque creyó en sí mismo.

El cambio de competición sentó bien al conjunto portuario. La vuelta de la Copa, un mes después del último encuentro, pareció significar para el cuadro de Julián Calero un descanso mental de la liga. El formato doméstico tenía saturado al Cartagena, incapaz de salir de su bloqueo entre empates y derrotas y sólo tres victorias que no llenan la bolsa de puntos ni la mente de satisfacción. Despojados de su lastre, los cartageneros volaron más altos que nunca y recuperaron el orgullo en el terreno de juego.

Desde el primer minuto del partido frente al Valencia se pudo ver a un Cartagena muy superior a lo mostrado hasta ahora. Nada tuvo que ver la alineación de Calero, con cinco defensas y un solo delantero, con la actitud de los suyos. El equipo miró a la cara a su rival sin detener su vista en el escudo o en el nombre y le puso contra las cuerdas hasta que asestó el primer golpe. Después, el plan continuó siendo el mismo: orden, disciplina, sacrificio y trabajo, pero no para mantener el resultado, sino intentando ampliar la renta en todo momento.

La afición, que llegó al Cartagonova con la ilusión a medio gas por culpa de los resultados ligueros, se enganchó con las ocasiones, vibró con el gol y celebró cada recuperación de sus jugadores en una simbiosis que benefició a los once sobre el césped. Con una comunión perfecta entre el campo y la grada dominó el colista de Segunda al noveno clasificado de Primera en el primer acto y con ella resistió también en el segundo con un hombre menos por la injusta expulsión de Iván Calero.

Llegados a este punto, lo de menos fue el resultado y la eliminación. Poco importa ya lo acontecido en el encuentro, aunque duele por la forma y lo injusto de la decisión arbitral que marcó el choque. Lo único que debe sacar el Cartagena de un encuentro que no esperaba ganar en una competición que no supone ningún objetivo son las sensaciones generadas en el grupo durante los 120 minutos que duró la contienda.

Futbolísticamente perfecto

Como mencionó el delantero Alfredo Ortuño en la rueda de prensa posterior al partido, el Cartagena fue «un equipo», algo que no ha sido en muchas ocasiones este año. Jugó como un bloque, tanto defensiva como ofensivamente, para potenciar sus fortalezas y tapar sus debilidades. Fue futbolísticamente perfecto y entendió lo que demandaba cada momento del encuentro. Sólo un golazo y un error le privaron de una machada histórica.

Anímicamente recuperado

La inercia creada en el Cartagonova debe servir para tomar impulso de cara a los siguientes choques de liga, en los que el cuadro albinegro se juega la vida. Sólo le vale sumar la mitad de los puntos en juego y eso pasa por ganar mucho y perder poco. Hace unos días nadie creía que fuera posible, ahora el equipo está anímicamente recuperado y ha recibido un empujón de fe para buscar el milagro de la salvación junto a una afición que ya entona el «sí, se puede».

El lateral derecho del FC Cartagena, único de la primera plantilla, no tendrá que cumplir sanción en liga tras su expulsión del pasado domingo en Copa frente al Valencia. Por suerte para el Cartagena, el madrileño podrá ocupar su lugar indiscutible en el once de su padre si no ocurre nada extraño gracias a la norma actual, que ha sido modificada en varias ocasiones.

Iván Calero cumplirá sanción en Copa excepto si se considera grave

La entrada de Calero, sin fuerza excesiva ni intencionalidad, fue duramente castigada por Figueroa Vázquez con la roja directa. En condiciones normales, la expulsión debería quedarse ahí y suponer un partido de sanción para el futbolista, que cumpliría en la misma competición durante la próxima edición que la dispute. Sin embargo, aún no está todo dicho. Está claro que la acción de Iván no puede ser considerada grave en sí misma vistas las imágenes y dadas las consecuencias para el contrario -ninguna-, pero hay precedentes que pueden llevar la situación hasta los 3 encuentros de sanción por la persistencia en sus protestas. También cumpliría en Copa al no alcanzar los 4 partidos.