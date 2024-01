El UCAM Murcia cae frente al Vélez (3-1). Los universitarios volvían a la competición con ganas de ganar, y así empezó el encuentro, marcando primero y yéndose a los vestuarios con ventaja en el luminoso. En el segundo tiempo la cosa cambió, el Vélez, le dio la vuelta al marcador, anotando 3 goles y sentenciando el choque.

Vuelta a los terrenos de juego del UCAM Murcia, y el Vélez, después del parón por las navidades. Ambos conjuntos se situaron sobre el verde con la intención de sumar de 3 e intentar meterse dentro de los play off. El encuentro arrancó con mucha movilidad por parte de ambos, jugando de lado a lado analizando el sistema de cada uno.

El primer equipo que se sumó la primera oportunidad, fueron los locales. El Vélez buscó puerta en los primeros minutos, con un disparo de Salama desde la frontal, que no tuvo mucho peligro, y Zorro lo atrapó en dos tiempos, evitando así que los locales se adelantaran primero en el luminoso.

Pasado el primer cuarto de hora del partido, el UCAM Murcia consiguió ponerse por delante en el marcador gracias a un buen gol de Sergio Chinchilla. Jorge García, que fue el asistente, consiguió mantener el esférico en la frontal, tras un forcejeo, y filtró un pase entre líneas, para Chinhilla que se quedó delante del meta, y con pierna derecha definió a la perfección, poniendo el 0-1 en el marcador.

Tras el gol del UCAM Murcia, los universitarios no pararon y quisieron seguir intentándolo. Alberto Rodenas luchó por sumar el segundo, pero su remate no sirvió de mucho y no encontró fortuna. Tras esa acción, la primera mitad no dio para más, y el colegiado hizo sonar su silbato decretando el tiempo de descanso.

La segunda mitad arrancó con ventaja para los visitantes, quienes mantuvieron un buen nivel. A punto estuvieron de hacer el segundo gol, gracias a un remate de cabeza de Fer Pina, tras un saque de esquina sacado a medida por Jorge García, quien estuvo muy activo durante el primer tiempo.

La alegría del UCAM Murcia de ir por delante en el marcador, tan solo les duró hasta el minuto 56 cuando el Vélez consiguió poner las tablas en el marcador con un gol a balón parado. Navas colgó el esférico desde el costado, y Adolfo en el segundo palo con el pie remató y fue directo al fondo de las mallas.

A falta de 10 minutos para el final del encuentro, los locales le dieron la vuelta al marcador y se pusieron por delante. El Vélez puso un balón largo para Bashiru, que gracias a su rapidez y al error de la defensa del UCAM Murcia que pensaba que Zorro iba a por el balón, hizo que el futbolista andaluz se hiciera con el esférico y rematase a placer.

En el minuto 90, a punto de acabar el partido, Bashiru marcó un golazo. El futbolista del Vélez, controló con el pecho en la frontal, y a la media vuelta chutó, pillando a Zorro mal colocado, y no pudo hacer nada. Con ese tercer tanto, el partido llegó a su fin y el UCAM Murcia se deja los 3 puntos en Málaga.