Es momento de apretar los dientes y tirar con lo que se tenga. Como ese ciclista que ante un hors catégorie agacha la mirada y se centra en comerle al asfalto metro a metro, mientras las piernas le queman de dolor, esperando que la coronación del puerto no acabe con él. No lo queda otra a un Real Murcia que, ante la evidente falta de juego demostrada en los últimos meses, deberá sacar orgullo para superar un bache demasiado hondo que puede acabar por ‘destartalar’ la maquinaría grana en caso de no superar con éxito la temida cuesta de enero.

No por esperada resulta menos temida, también en el ámbito futbolístico. Es cierto que las circunstancias nos llevan algunos años a afrontarla con mayor holgura, e incluso algo de ilusión si el horizonte nos puede deparar alguna que otra recompensa, pero no se le conoce como cuesta de enero por nada, y la del Real Murcia este año se antoja bastante escarpada. Porque la situación deportiva del conjunto grana le obliga a no fallar si no quiere que la olla a presión en la que se está convirtiendo la Nueva Condomina, algo más aliviada por el reciente regalo de Felipe Moreno en forma de liquidación de deuda con la Seguridad Social, acabe estallando. Y es que el ambiente se ha ido caldeando a causa de los malos resultados obtenidos por los granas en estos últimos meses. Diciembre ha dejado un pobre bagaje de tan solo tres puntos de nueve posibles, una estadística que no mejora si la extrapolamos al banquillo, donde Pablo Alfaro solo ha sido capaz de conseguir 5 de 18 en los partidos que ha dirigido. Los datos tampoco animan al optimismo si echamos la vista atrás. La temporada pasada, el Murcia solo fue capaz de sacar cuatro puntos de doce posibles en enero, los mismos que la campaña anterior, aunque con un partido disputado menos. En este recién estrenado 2024, los granas se encuentran con una de cal y otra de arena para soñar con sacar adelante una cuesta de enero que tuvo su primera etapa el martes pasado, con un resultado nada satisfactorio para los granas, que fueron incapaces de pasar del empate ante el Atlético de Madrid B. Porque el próximo duelo será, el próximo día 14, ante un Melilla que aunque ha crecido en las últimas jornadas con dos victorias consecutivas, marcha penúltimo en la tabla clasificatoria. Hasta hace un par de semanas se resignaba como colista. No mucho mejor marcha el siguiente rival, un Atlético Baleares que lleva tres jornadas sin conocer el triunfo y que marca el descenso con 17 puntos. Bastante más complicado se antoja el último repecho de la cuesta de enero para el Real Murcia, que tendrá que visitar a un Córdoba que le aventaja en diez puntos y que sí ha sabido hacer los deberes hasta ahora para disfrutar de posiciones de play off por el ascenso. Habrá que esperar hasta final de mes para ver si el Real Murcia es capaz de superar con éxito un desafío en el que puede coronar y recuperar el aliento de su afición, o llegar a la cima exhausto y abocado a una caída libre.