El UCAM Murcia arranca el 2024 con la duda del banquillo resuelta porque Raúl Guillén, de momento, se ha ganado en tan solo dos partidos disputados el puesto como técnico. Ahora le toca a la afición esperar a ver los resultados que obtiene el entrenador en las próximas jornadas.

Ni un mes ha pasado desde que Víctor Cea dejara de formar parte de la entidad de la Universidad Católica, el pasado 12 de diciembre, y Raúl Guillén, que era técnico del filial y el pasado curso del División de Honor juvenil, asumió el cargo de forma interina logrando un empate ante el líder, Sevilla Atlético.

El joven técnico cartagenero aún no ha conseguido una victoria en competición oficial, pero sí lo ha hecho en un encuentro amistoso, frente al Real Murcia en un partido benéfico organizado por el Ayuntamiento de Murcia. Los universitarios lograron imponerse ante el conjunto grana por 3-0, disputando un gran encuentro, dejando sin ideas a un rival de una categoría superior.

El próximo domingo, Raúl Guillén tendrá una cita oficial, la segunda en un banquillo de 2ª RFEF. Visitará Málaga para medirse al Vélez, y se verá si su equipo rompe la mala racha fuera de casa o seguirá con el mal fario.

Aún es pronto para saber por qué sistema se decantará el entrenador para la vuelta a la competición, debido a que tan solo ha disputado un encuentro oficial, pero no se espera que sea muy diferente a lo que se vio frente al filial del Sevilla. Serna bajo palos, Blázquez y Mena en los carriles, junto a José Alonso y Vicente Romero en el centro de la zaga. En la medular, Fer Pina, Jorge García y Yasser, los pilares del equipo, y arriba, Chinchilla y Josema en las bandas, y en punta, Arturo.

Tan solo un partido le resta al UCAM Murcia para acabar la primera vuelta, en donde no ha terminado de ser del todo regular, pero tampoco ha sido catastrófica, ya que es séptimo con 24 puntos, a tan solo 3 de los puestos de play off. La condena de los universitarios en esta primera fase de la temporada ha sido su pésimo papel de visitante, donde tan solo ha sumado una victoria y un empate en 8 partidos disputados fuera de casa. El calendario que le espera al UCAM Murcia y a Raúl Guillén durante este próximo mes pinta asequible, frente a rivales de media tabla excepto el Marbella. Tras visitar Vélez este domingo, recibirá al Marbella. Posteriormente volverá a viajar para enfrentarse a El Palo, y por último, la última semana de enero, recibirá al Orihuela. Raúl Guillén, quien se ha adueñado del banquillo universitario, tiene trabajo por delante para lograr el objetivo del club de volver a entrar en play off.