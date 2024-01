El FC Cartagena anunció su primer fichaje invernal, y se trata de un refuerzo de sobra conocido por el entrenador, Julián Calero, para el centro del campo. El centrocampista de 33 años llega con contrato hasta final de temporada con opción de ampliarlo a otra más.

La comisión deportiva albinegra confía en la petición explícita del técnico de Parla, que se hace con una de sus piezas clave para consolidar al Burgos en la Segunda División tras su ascenso. Andy Rodríguez, el experimentado centrocampista granadino, acepta el reto y se une a los albinegros en su ambiciosa misión de rearmar la plantilla y luchar por la salvación hasta la última fecha en la competición liguera.

Zurdo, y con gran golpeo de balón, Andy vivió su uno de sus mejores momentos futbolísticos de la mano de Calero en la 2021-2022, disputando 40 de los 42 partidos posibles en liga y siendo pieza inamovible en los esquemas de Julián en El Plantío. Aquella temporada marcó un tanto y repartió cinco asistencias.

Llegó a Burgos ese mismo verano de 2021, procedente de la UD Logroñés donde tras estar dos temporadas en Segunda B, logró el ascenso al fútbol profesional de forma casi simultánea con el FC Cartagena. En aquellos play offs de ascenso post-covid, el centrocampista marcó el gol del empate en La Rosaleda desde los once metros en el 83, llevando el partido a prórroga y finalmente venciendo en tanda de penaltis.

Ocho meses de baja por lesión

Tras la posterior temporada en Segunda División, y el descenso del cuadro riojano, firmó por los ‘hijos del frío’, que llegaban como recién ascendidos de la mano de Calero. Tras ser clave en esa primera campaña del Burgos en Segunda, su travesía en el club burgalés se vio truncada por una grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante ocho meses. El mediocampista, tras una mala caída en el Carlos Belmonte de Albacete, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha justo al inicio de campaña, el 21 de agosto de 2022, enviándolo al dique seco casi todo lo que restaba.

El club prolongó su contrato hasta este año 2024 para mostrar su apoyo y confianza en el jugador, que no regresó a los entrenamientos con el grupo hasta abril de 2023. A su vuelta, no disputó minutos en ninguna de las dos últimas jornadas pese a estar en el banquillo, y cerró la temporada en blanco.

Esta campaña, con Jon Pérez Bolo al mando del barco burgalés, no consiguió rehacerse con la titularidad en el mediocampo en liga, saliendo desde el banquillo en 14 ocasiones y en una sola de titular ante el Tenerife, pero siendo sustituido en el descanso. Sí salió de partida y disputó los 90 minutos en dos choques coperos ante Hércules y Arenteiro.

El pasado mes de noviembre decía sobre su lesión que «está totalmente olvidada. Desde que empezó la pretemporada no me he perdido ninguna sesión de entrenamiento. He estado disponible para todos los partidos y tanto físicamente como mentalmente estoy muy bien».

El que ya es nuevo mediocampista albinegro llegó a Cartagena en la tarde de ayer y grabó su primer vídeo como cartagenerista desde el propio Cartagonova para saludar a su nueva afición: «Estoy con muchas ganas de este nuevo reto», afirmaba el futbolista. Calero, en la última rueda de prensa previa del año 2023, reconocía que se haría un chequeo uno por uno de los jugadores de la plantilla que él mismo comandaba.

«Yo solo voy a querer tener aquí a jugadores que quieran estar. Porque necesito que todo el mundo que esté aquí, lo haga estando involucrado al 200%, porque sin eso no va a salir el equipo. Hay que testear uno por uno a todos los jugadores para ver en qué circunstancia están. Necesito que mis futbolistas estén por la labor de querer sufrir y trabajar por el equipo estos meses», comentaba Calero acerca de lo que buscaría en este mercado.

El primero de los llegados fue Andy, uno de sus máximos hombres de confianza, que si bien llega tras estar prácticamente un año parado, los mensajes que llegan desde Burgos acerca del futbolista describen a un hombre comprometido y que lo da todo por el escudo que defiende. Justo los atributos que Julián busca reunir en su ‘plantilla salvadora’ de cara a la segunda vuelta. Andy Rodríguez llega a la trimilenaria en busca de recuperar su mejor forma y volver a convertirse en una pieza clave en los planes de Julián Calero, sin cambiar los colores blanquinegros, pero esta vez en tierras cartageneras.

Diakhaby, Amallah y Almeida, las bajas del Valencia en el Cartagonova

El Valencia, tras su victoria en la última jornada de la primera vuelta de Primera División ante el Villarreal el martes (3-1), empezó a preparar su duelo copero del domingo en el campo del Cartagena con un entrenamiento matinal en la ciudad deportiva de Paterna.

Las únicas bajas de la sesión fueron Mouctar Diakhaby y Selim Amallah, que están concentrados con Guinea y Marruecos respectivamente para disputar la Copa de África, y el lesionado André Almeida.

Apartado desde hace meses de la dinámica del grupo por una fractura en una vértebra, desde el club aseguran que las sensaciones del centrocampista portugués son mejores que hace unas semanas y su evolución es positiva. EFE

En las primeras eliminatorias coperas, el técnico, Rubén Baraja apostó por dar protagonismo a los jugadores que no lo habían tenido tanto hasta entonces en la Liga, aunque ahora se medirá por primera vez a un rival de solo una categoría menos.