Los más optimistas se agarrarán hoy a la reacción del Real Murcia tras el 1-0 del Atlético de Madrid B, al balón que estrelló en el poste Carrillo cuando el partido iba empate a cero o al tanto anulado por fuera de juego de Rodri Ríos y que podría haber significado el 2-1. Pero agarrarse a eso, ignorando la nueva decepción firmada por el Real Murcia en Nueva Condomina, es engañarse. Porque si ayer los murcianistas no encajaron una nueva goleada en su estadio fue porque enfrente tenían a un rival muy ofensivo pero sin mordiente en ataque. Un filial que hizo lo que quiso cuando quiso, que dominó la mayor parte del encuentro, que destrozó una por una todas las líneas murcianistas, pero que careció de mala intención cuando tocaba mirar a la meta defendida por Manu García. Solo por eso hoy el Real Murcia aparecerá en la clasificación con un punto más. Porque, con cualquier rival más aplicado en ataque, hoy el murcianismo se tiraría de los pelos por una nueva derrota.

Pero es que ni el empate es suficiente. El 1-1 ni arregla nada ni da esperanzas. El 1-1 solo confirma que este Real Murcia está condenado a apretar los dientes y a salvar la categoría como sea, dejando de una vez por todas de pensar en objetivos mayores. Porque, once jornadas después de que Pablo Alfaro asumiera el vestuario murcianista, el equipo apenas ha dado síntomas de mejoría. Porque presionar diez minutos no es aplaudible, como tampoco ponerse a correr cuando las cosas ya están perdidas... Pero para insuficiente la actitud y las ganas, perdiendo cada batalla en el centro del campo y sufriendo más de la cuenta en defensa.

Contaba el pasado viernes Alfaro que han contratado a un psicólogo. Pero la noticia no es la contratación, la noticia es que un equipo profesional como el Real Murcia no lo tuviese. Sin embargo, los problemas que cada semana se ven en el campo más que de psicólogo son de entrenador, un entrenador que el Real Murcia no tenía con Gustavo Munúa y que tampoco tiene con Pablo Alfaro. Porque el Real Murcia sigue siendo un equipo inútil en las acciones a balón parado, y ayer tuvo unas cuantas para poder hacer daño; porque el Real Murcia es incapaz de salir con el balón jugado; porque el recurso más utilizado es el balón en largo a ninguna parte; y porque la entrada de Larrea, que ya suma unos pocos minutos, no se nota.

Si Felipe Moreno llamó a Alfaro para corregir todas esas situaciones, once jornadas después, poco o nada se ha solucionado. Se nota la presión alta, aunque si conectas con cinco minutos de retraso, esa energía ya ha desaparecido, y se nota un poco más de continuidad en el once, pero sin regularidad en el juego.

De hecho ayer, quitando el inicio de la primera y la segunda parte, el Real Murcia estuvo a expensas del rival, un rival que incluso hizo varios regalos a los granas, incapaces de aprovecharlos. Como en el 23, cuando Gismera erraba un pase atrás, dejando a Carrillo en una situación inmejorable, sin embargo, el delantero murciano optó por el disparo rápido y se encontró con un inspirado Iturbe, al que no le temblaron las piernas ni lejos de su área.

Fue la mejor de la primera parte, pero el marcador llegó al descanso sin moverse. Y eso que antes de marcharse a vestuarios, Carrillo volvió a ser protagonista, sirvieron a un Álex Rubio libre de marca por el fallo del central, pero que no pudo desengancharse de un Javier Boñar que acudía al rescate de sus compañeros.

Sin balón, sin dominio, sin posesión, sin juego, el Real Murcia había tenido las mejores para cambiar la dinámica en Nueva Condomina, para hacer realidad una victoria que no llega desde el 28 de octubre, para demostrar que es verdad que están con «las orejas tiesas», como presumía Alfaro en rueda de prensa, para empezar el año con buen pie. Pero, como siempre, el Real Murcia se iba al vestuario con 0-0.

Como ocurriera en la primera parte, los granas volvieron a sacar su mejor cara al inicio del segundo tiempo, coincidiendo con la salida al campo de Isi Gómez, ya recuperado de su lesión en el brazo. Otra vez la tuvo Carrillo, pero esta vez su disparo se estrelló en la cruceta. Incluso Isi Gómez probaba a Iturbe.

Si esperaba el Real Murcia como agua de mayo la vuelta del centrocampista, la alegría duró apenas 13 minutos. Porque el madrileño se volvió a lesionar, esta vez del tobillo, no pudiendo seguir en el terreno de juego. En su lugar saltó al campo Tomás Pina.

Al igual que sucediera en la primera parte, la versión vistosa del Real Murcia fue vista y no vista. Al cuarto de hora del segundo tiempo, ya estaba haciendo otra vez de las suyas el Atlético B, un Atlético B con jugadores capaces de regatear de una a todo el once grana, pero que se deshacían en el momento que pisaban el área. Era lo único a lo que podían agarrarse los murcianistas, porque ante un rival sin gol, siempre podía llegar una ocasión que les pusiese en ventaja en el marcador.

Un final de locura

Pero conforme iban pasando los minutos, menos esperanzas había de que el Real Murcia pudiese llevarse algo más de un punto. Encerrado por el Atlético B, era incapaz de sacar el balón jugado, y a pelotazos no llegaban a ningún sitio. Apagado completamente, eran los de Luis García Tevenet los únicos que daban sensación de ir a por el partido.

Y, tanto fue el cántaro a la fuente, que lo consiguió el filial rojiblanco. Una gran jugada por dentro de Cala dejaba a Nabil para que éste último batiese a Manu García y pusiese el 0-1 marcador (78). Los dos futbolistas que Tevenet había puesto para reactivar a los suyos, daban resultado a las primeras de cambio. Todo lo contrario que Alfaro, que pocas veces desde que llegó al banquillo ha sido capaz de hacer un movimiento determinante en el juego. De hecho antes del gol, Alfaro hacía dos nuevos cambios. Dani Vega y Rodri Ríos saltaban al campo por Pedro León e Imanol.

Por una vez, el Real Murcia supo arreglar un poco la situación. Y lo hizo muy rápido. Porque en el 80 ya habían igualado los granas el partido. Fue Carrillo en que remataba a gol un gran centro de Rojas desde la derecha.

Y la remontada pudo llegar solo tres minutos después, pero el colegiado señaló fuera de juego de Rodri Ríos cuando toda Nueva Condomina ya celebraba el 2-1 (83).

Quedaba por delante mucho tiempo y el partido estaba más que abierto, aunque el Real Murcia tenía mucha más mordiente arriba que el Atlético de Madrid B. Sin embargo, pese a dar un paso al frente y a buscar el área, las ocasiones no llegaron. Incluso con varios saques de esquina a favor no hubo forma de hacer daño a Iturbe. Al final, una semana más sin ganar en casa y un punto insuficiente que no mejora la mala situación en la tabla clasificatoria.

Isi Gómez se vuelve a lesionar a los trece minutos de entrar al campo

No fue la noche del Real Murcia ni de Isi Gómez. El centrocampista madrileño entró en el terrero de juego tras el descanso en sustitución del joven delantero Álex Rubio. Era su reaparición después de la fractura del radio del brazo izquierdo que sufrió a finales de noviembre y por la que tuvo que ser operado por el doctor Paco Martínez. Desde entonces, la derrota en casa frente al Málaga, no había vestido la camiseta grana en un partido oficial el exfutbolista del Deportivo de la Coruña. Y a los trece minutos de entrar al campo tuvo que ser sustituido con unos problemas en un tobillo.

Asimismo, en los otros encuentros que se disputaron ayer, el Algeciras cayó derrotado en el Nuevo Mirador ante el Recreativo de Huelva (2-3), mientras que el Málaga logró el empate en el campo del Intercity con un tanto de Lorenzo en el tiempo de descuento (2-2). Hoy jugarán los dos mejores equipos del grupo II. El Castellón visitará al Sanluqueño (16:00 horas), mientras que el Ibiza recibirá al San Fernando (16:30). Castellonenses e ibicencos están igualados a 40 puntos, por lo que se juegan el liderato.