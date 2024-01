La deseada victoria en Nueva Condomina siguió sin llegar para el Real Murcia. Ni con el cambio de año se revirtieron los pobres números de los granas en casa -no ganan desde el 28 de octubre-. Al final un empate (1-1) ante el Atlético B para comenzar 2024, un empate que pudo ser derrota, porque los rojiblancos se adelantaron en el marcador y dominaron durante muchos minutos, y que también pudo ser una victoria, por la reacción final de los murcianistas, con un gol anulado por fuera de juego de Rodri Ríos. Pero al final un punto insuficiente, un punto que solo agrava la mala situación en la tabla y un punto que se agrava por los muchos minutos en los que los de Alfaro fueron un equipo dominado en el juego y superado en todas las batallas. Solo la falta de mordiente arriba de los de Tevenet dejó abierto el marcador hasta el final.

Podía haberse marchado al descanso el Real Murcia con ventaja en el marcador. Pero más por demérito del Atlético de Madrid B que por mérito de los granas. Porque tuvo Carrillo la mejor en un grave error de Aitor Gismera, pero el murciano se encontró con un inspirado Iturbe, al que no le temblaron las piernas ni lejos de su área. Eso fue en el 23, en pleno arreón rojiblanco. Pero es que al borde del descanso, cuando los de Tevenet seguían apretando y sonrojando a los de casa, Carrillo volvió a ser protagonista, sirviendo a un Álex Rubio, libre de marca ante un nuevo error de la zaga rojiblanca pero que no pudo desengancharse de Javier Boñar.

El arreón inicial de los granas duró 10 minutos

Quitando esas dos opciones, en las que el Atlético B confirmó por qué es de los equipos más goleados del Grupo II, el partido fue claramente dominado por los visitantes. Es más, se volvió a ver un equipo murcianista de nuevo decepcionante en su vuelta a Nueva Condomina. Un conjunto murciano que estuvo a expensas de un filial rojiblanco que dominó el centro del campo, que tuvo casi toda la posesión pero que le faltó mordiente en ataque.

Decía Pablo Alfaro que sus jugadores habían vuelto de vacaciones con las orejas tiesas. Sin embargo, lo que dice Alfaro pocas veces se demuestra en el campo. Y es que el Real Murcia, quitando la presión arriba, poco más sabe hacer sobre el terreno de juego. Esa presión le valió los primeros minutos, en los que sorprendió a los rojiblancos y en los que acumuló, sobre todo, córner. Saques de esquina, una vez más, para nada. Opciones que fueron desperdiciadas una tras otra en esos primeros momentos en los que podría haber dado el golpe sobre la mesa que cada semana prometen y que nunca llega.

Un Atlético dominador pero sin mordiente

No le duró la energía al Real Murcia ni diez minutos. Al cuarto de hora el partido ya era de color rojiblanco. Solo necesitó Tevenet meter una marcha más en el centro del campo para ganar cualquier balón, superando con facilidad una línea en la que Imanol no es suficiente y en la que Larrea sigue sin dar su mejor versión. Sin renunciar a la pelea, los visitantes se llevaban el esférico en todas las peleas y a trancas y barrancas se acercaban al área pero sin dar sensación de peligro. La tuvo Niño pasada la media hora, cuando se hizo más fuerte que Rofino y cuando estuvo cerca de aprovechar otra salida un poco en falso de Manu Gacía. Para suerte de los locales, el atacante del Atlético B no remató con claridad.

Necesitó poco Pablo Alfaro para intentar poner solución a la grieta abierta en el centro del campo. Lo hizo a la vuelta de vestuarios. Álex Rubio, una de las novedades en el once junto a Rojas, se quedaba en la caseta. Su lugar lo ocupaba un Isi Gómez ya recuperado de su lesión en el brazo.

Al larguero y lesión de Isi

No se sabe si fue por el cambio o por el tirón de orejas recibido en el vestuario, pero el Real Murcia saltó al terreno de juego con una marcha más. Y, por primera vez, se empezaron a ver buenos minutos de los granas. Minutos a los que se unieron ocasiones claras. Solo faltó el gol. Lo evitó el poste, que se cruzó en el camino de Carrillo. A la cruceta fue el balón del murciano, que se quedaba en una posición inmejorable tras un centro de Rojas. Y también la tuvo Isi Gómez, pero en este caso su disparo lo despejó sin problemas Iturbe. Todo en apenas dos minutos (50' y 51').

Si esperaba el Real Murcia como agua de mayo al ex deportivista, la alegría duró apenas 13 minutos. Porque el centrocampista madrileño se volvió a lesionar, esta vez del tobillo, no pudiendo seguir en el terreno de juego. En su lugar saltó al campo Tomás Pina.

Al igual que sucediera en la primera parte, la versión vistosa del Real Murcia fue vista y no vista. Al cuarto de hora del segundo tiempo, ya estaba haciendo otra vez de las suyas el Atlético B, un Atlético B con jugadores capaces de regatear de una a todo el once grana, pero que se deshacían en el momento que pisaban el área. Era lo único a lo que podían agarrarse los murcianistas, porque ante un rival sin gol, siempre podía llegar una ocasión que les pusiese en ventaja en el marcador.

Gol del Atlético, reacción grana

Pero conforme iban pasando los minutos, menos esperanzas había de que el Real Murcia pudiese llevarse algo más de un punto. Encerrado por el Atlético B, era incapaz de sacar el balón jugado, y a pelotazos no llegaban a ningún sitio. Apagado completamente, eran los de Tevenet los únicos que daban sensación de ir a por el partido. Y, tanto fue el cántaro a la fuente, que lo consiguió el filial rojiblanco. Una gran jugada por dentro de Cala dejaba a Nabil para que éste último batiese a Manu García y pusiese el 0-1 marcador (78). Los dos futbolistas que Tevenet había puesto para reactivar a los suyos, daban resultado a las primeras de cambio. Todo lo contrario que Alfaro, que pocas veces desde que llegó al banquillo ha sido capaz de hacer un movimiento determinante en el juego. De hecho antes del gol, Alfaro hacía dos nuevos cambios. Dani Vega y Rodri Ríos saltaban al campo por Pedro León e Imanol.

Por una vez, el Real Murcia supo arreglar un poco la situación. Y lo hizo muy rápido. Porque en el 80 ya habían igualado los granas el partido. Fue Carrillo en que remataba a gol un gran centro de Rojas desde la derecha.

Fuera de juego de Rodri Ríos

Y la remontada pudo llegar solo tres minutos después, pero el colegiado señaló fuera de juego de Rodri Ríos cuando toda Nueva Condomina ya celebraba el 2-1 (83).

Quedaba por delante mucho tiempo y el partido estaba más que abierto, aunque el Real Murcia tenía mucha más mordiente arriba que el Atlético de Madrid B. Sin embargo, pese a dar un paso al frente y a buscar el área, las ocasiones no llegaron. Incluso con varios saques de esquina a favor no hubo forma de hacer daño a Iturbe. Al final, una semana más sin ganar en casa y un punto insuficiente que no mejora la mala situación en la tabla.