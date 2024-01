Decía Pablo Alfaro el viernes que los jugadores han vuelto de vacaciones «con las orejas tiesas». Hablaba el técnico grana de que, después de que el club les explicase su situación y se diese la lista de bajas en este mercado invernal, el grupo está más implicado. Lo decía Alfaro por la mañana, pero por la tarde no se vio esa mejoría en el amistoso solidario frente al UCAM Murcia, amistoso solidario en el que los murcianistas salieron goleados y repitiendo una pésima imagen, con un fútbol plano, sin ocasiones de gol, sin dominio...

Un nuevo disgusto para los aficionados, pero un disgusto que no suma puntos. Dónde si habrá puntos en juego será esta noche en la vuelta del Real Murcia a la competición liguera. Regresa la Primera RFEF y lo hace con un choque en el que los murcianistas recibirán en Nueva Condomina al Atlético de Madrid B de Luis García Tevenet, un duelo en el que si no se gana, podría haber jaleo, y es que el murcianismo está ya muy cansado de un equipo que va a peor y en el que no ha servido de nada el cambio de entrenador.

Tendrá que notarse rápido el cambio de año y esas buenas sensaciones de las que Alfaro hablaba tras la vuelta de vacaciones, porque serán necesarias para remontar los pésimos números de los granas como locales en esta campaña y también para reencontrarse con el gol y con el camino del gol. Además, de lo que ocurra en este primer partido del año también dependerá la línea a seguir en el mercado invernal. Porque si no se gana al Atlético de Madrid B, los nervios aumentarán y posiblemente desde la propiedad se empiece a pensar en hacer un esfuerzo mucho mayor. De momento todos hablan de entre tres y cinco fichajes, pero visto lo visto hasta ahora en la primera vuelta, todo parece indicar que no serán suficientes.

No tiene nada a favor el Real Murcia. Su plantilla no funciona, las victorias no llegan, especialmente en Nueva Condomina; Pablo Alfaro no ha sido solución, viéndose un equipo grana con los mismos defectos en el juego que cuando estaba Munúa; y la clasificación es mejor no mirarla. Hoy será el antepenúltimo partido de la primera vuelta y, a falta de saber lo que suceda en este choque ante el filial rojiblanco y en el del domingo 14 frente al Melilla, el Real Murcia ya es considerado por pocos como candidato al play off, Ahora mismo los granas son undécimos con 22 puntos, a siete del quinto y a 18 de Castellón e Ibiza, primero y segundo clasificado.

Pendientes de Isi Gómez

Con Montoro y Zalaya nominados a salir y Sergio Navarro ya fuera buscando un nuevo equipo, deberán aplicarse los demás para no ser señalados a marcharse. Se espera que para el partido de hoy, Alfaro siga repitiendo la idea de las últimas jornadas, aunque olvidándose del esquema de cinco defensas que fracasó ante el Castellón. Manu García estará en la portería, con Alberto González y Rofino en el centro de la zaga, en banda podrían aparecer Marc Baró y José Ruiz. Imanol y Pablo Larrea estarán en el medio, ya que Isi Gómez necesita unos días más para estar al 100%, con Pedro León por la derecha. La duda estará en la izquierda, donde podría apostar el técnico maño por Arturo, ya recuperado de sus problemas físicos, dado que Dani Vega no ha aprovechado las oportunidades que ha tenido. Arriba Rodri Ríos con Carrillo o Guarrotxena como acompañante.

Mientras que el Real Murcia empieza el año después de encajar dos derrotas consecutivas en el cierre de 2023, el Atlético llegó al parón en plena remontada. Dos empates y dos victorias firmaron en el último mes de competición, sumando 21 puntos, uno menos que los granas.

Encajan demasiado

Deberán aprovechar los granas las debilidades defensivas de los rojiblancos, que son uno de los equipos que más encajan del Grupo II. Hasta 27 goles suman en contra en 17 jornadas disputadas. Así, puede ser una buena oportunidad para ver por primera vez el poderío de una delantera que pese a contar con hombres como Rodri Ríos y José Ángel Carrillo apenas está viendo puerta.

Nueva campaña de abonados y entrada gratuita hoy por la donación de juguetes

El Real Murcia disputa su primer partido oficial del 2024 y lo quiere hacer arropado en las gradas por los niños, que son los grandes protagonistas de estas fechas. El conjunto grana lanzó una promoción de una entrada gratuita por cada juguete en buen estado que se entregue las tiendas oficiales del club, tanto en la situada en el centro de la ciudad como en el estadio Nueva Condomina- y en La Cabaña del Gran Árbol de Navidad, en la plaza Circular.

Además, el club ha lanzado una campaña de abonos para la segunda vuelta del campeonato con el lema ‘Nuestro mejor regalo volverá contigo’. Los mismo se pueden adquirir en las tiendas oficiales y de forma online en Real Murcia CF (compralaentrada.com). Los precios son los siguientes: