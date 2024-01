El 2023 ha sido una montaña rusa de emociones para el Fútbol Club Cartagena y, llegado su fin, el club inicia un nuevo año con el claro objetivo de salvar la categoría casi a la desesperada. Para mantenerse en el fútbol profesional y no caer a Primera RFEF después de cuatro temporadas en Segunda, deben los albinegros reestructurar una plantilla que nació coja y que ha arrastrado carencias durante toda la primera vuelta. El balance de debilidades y fortalezas es obligatorio. Sólo así puede el Cartagena corregir su rumbo en la segunda mitad de la temporada con refuerzos necesarios que aporten lo que no han podido aportar los futbolistas de la actual plantilla cartagenerista.

Comenzando desde abajo, la portería fue una de las posiciones más problemáticas en verano. La marcha de Aarón Escandell con contrato en vigor después de una sensacional campaña se enquistó hasta el punto de condicionar la planificación deportiva. El valenciano acabó traspasado a Las Palmas por casi medio millón de euros, pero nunca llegó un recambio a su altura. De hecho, Marc Martínez volvió a la titularidad después de un año como suplente y Lizoaín, sin hueco en Andorra, llegó para pelear el puesto en lo que significó un claro paso atrás en cuanto a calidad.

El capitán albinegro comenzó con muchas dudas la temporada y varios de sus errores han condenado al equipo a perder puntos, no obstante, ha ganado regularidad con el paso de las jornadas aunque se mantiene lejos de su mejor nivel. Raúl Lizoaín, por su parte, no aprovechó sus oportunidades en liga, pero sí lo hizo en Copa siendo clave en las dos tandas de penaltis que han llevado al equipo hasta los dieciseisavos. Así las cosas, el puesto parece cubierto y no se antoja una zona clave.

En defensa, el rendimiento comenzó siendo esperpéntico para recuperarse con la llegada de Julián Calero y caer de nuevo antes del parón navideño para dejar al Cartagena como el equipo más goleado de Segunda con 34 tantos en contra. Las lesiones desde el comienzo del curso han lastrado el nivel de esta línea, en la que sólo Fontán se ha mantenido sano, sin embargo, los fallos individuales y colectivos han sido muchas veces imperdonables.

En un análisis individual podemos notar que Iván Calero ha bajado su impacto en el juego del equipo desde el carril diestro, aunque ha sido el más regular; Pedro Alcalá ha salido retratado en demasiadas fotos de goles rivales; Kiko Olivas ha estado bien cuando ha estado, pero no ha podido ayudar al equipo más que en ocho encuentros; Gonzalo Verdú ha sufrido para llegar al mínimo exigido por la categoría; José Fontán se ha perdido entre los cambios de posición de central y lateral y Arnau Solà apenas ha participado en la mitad de los partidos.

La sala de máquinas ha sido, sin duda, la más sólida del equipo. Aquí ha descubierto Calero a un Alarcón en crecimiento, a un comprometido Luis Muñoz y a los siempre dispuestos Mikel Rico y Damián Musto, con menos participación, pero mucho acierto. El joven Jony Álamo, sin embargo, no encuentra un hueco aunque cumple su función cuando tiene oportunidad. Diferente ha sido el rendimiento en los extremos, donde nadie ha estado a la altura salvo Isak Jansson y Juanjo Narváez a chispazos: Jairo no encuentra la forma; Hevel perdió la confianza motivando su rescisión; Embaló muestra muchas carencias tácticas a pesar de su voluntad; mientras que Ferreiro y Jony Rodríguez a penas cuentan para el entrenador.

En el centro del ataque no tiene muchas opciones el equipo. Ortuño ha cumplido con su papel con 5 goles y 3 asistencias jugándolo absolutamente todo hasta su lesión para la última jornada. La única alternativa durante gran parte de la temporada ha sido Lautaro de León, que no ha aprovechado los minutos y sigue sin aportación ofensiva. El canterano Iván Ayllón mantiene una expectativa alta pese a su poca participación debido a las lesiones.

Con este balance de la plantilla, la comisión deportiva debe tomar decisiones si quiere pelear sus últimas opciones de salvación. Con la portería y el centro del campo sobradamente cubiertos, son la defensa y el ataque las líneas que necesitan refuerzos así como también salidas de jugadores que no aportan. El mercado invernal se abre y con él la esperanza de retomar el rumbo.

Hector Hevel, primera salida del mercado de invierno

Sólo han transcurrido las primeras horas del mercado de invierno y el FC Cartagena ya ha realizado su primer movimiento. No ha sido de entrada, sino de salida, y ha sido un tanto sorprendente: Hector Hevel ha llegado a un acuerdo con el club para firmar la rescisión de su contrato y marcharse libre tras sólo cuatro meses en el club. El primer fichaje albinegro del pasado verano se marcha a las primeras de cambio tras dejar en el Cartagonova un rendimiento alejado de las expectativas que se tenían de él.

«El FC Cartagena SAD informa del acuerdo alcanzado en el día de hoy con el futbolista Hector Hevel para la rescisión de su contrato, en una decisión a la que se llega de mutuo acuerdo», dicta el comunicado oficial del club portuario con el que da despide a su futbolista. «Desde la entidad albinegra queremos agradecer a Hevel el esfuerzo y la dedicación que ha demostrado durante el tiempo que ha militado en el club», concluye.

El jugador neerlandes, que fichó por el Cartagena el pasado 29 de julio, se marcha después de cuatro meses en los que ha disputado 15 partidos de 21 y en los que sólo ha aportado 2 asistencias al ataque del conjunto portuario.

Derbi para el Valencia antes de visitar el Cartagonova

El Valencia, que el domingo visita al FC Cartagena en Copa del Rey, recibe esta noche (21:30 horas) al Villarreal en un duelo autonómico marcado por las ausencias.

Los de Baraja buscan aprovecharse de la debilidad defensiva de su rival, pero, con una plantilla corta, van justos de armas. Son baja segura el mediocentro marroquí Selim Amallah y el central franco-guineano Mouctar Diakhaby por estar en la Copa África; Thierry Rendall, por sanción; y André Almeida, por lesión. Además, Hugo Duro y Javi Guerra han pasado un proceso gripal.

El equipo de Rubén Baraja es décimo con 23 puntos, lo que le da un colchón de 10 respecto al antepenúltimo. En la balsámica victoria valencianista con la que cerró 2023 en el campo del Rayo Vallecano, el centrocampista Hugo Guillamón y el extremo Sergi Canós, que no habían brillado durante este curso, confirmaron su mejoría y pueden darle nuevas opciones al técnico, que también recupera a José Gayà tras más de un mes sin jugar. La principal duda está en el centro de la defensa, aunque en principio Gabriel Paulista tiene más opciones que Cenk Özkacar para acompañar al asentado Cristhian Mosquera.