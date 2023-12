Prometió Felipe Moreno el pasado mes de febrero resolver los dos grandes problemas del Real Murcia. El económico se alargaría en el tiempo, sin embargo el judicial, según explicaba el cordobés en la rueda de prensa dada en el hotel NH, sería visto o no visto. Nada más que aterrizara en las oficinas de Nueva Condomina, el conflicto iniciado por Mauricio García y que tiene judicializado al club desde 2018 sería historia. Solo tenía que pagar el segundo plazo de dos millones de euros que establecía el contrato firmado con el mexicano.

Han pasado ya diez meses desde que Felipe Moreno se hiciese con el control del Real Murcia y club murcianista no solo sigue judicializado, al no resolverse el problema con Mauricio García, es que ahora el Real Murcia tiene muchos más procedimientos abiertos en los juzgados, como el iniciado por Julián Luna o las impugnaciones que se presentarán contra la última Junta, en la que se aprobó el Plan de Reestructuración. Y a los problemas en los tribunales del Real Murcia podría unirse uno más, en este caso de forma privada contra el propio Felipe Moreno, si este no cumple con lo pactado con Mauricio García.

Fue a finales de noviembre cuando el presidente grana descartaba comprar el 100% de las acciones del mexicano, ahorrándose así dos millones de euros. Su decisión fue adquirir solo un paquete del 66%, dejando en manos de García de la Vega el otro 33%, que sería incluido en el Plan de Reestructuración, por lo que, según defendieron desde el club nada más que este diario publicó la noticia, el de Guadalajara quedaría eliminado de la partida.

Sin embargo, en nada se parece la versión oficial con la realidad, de hecho, sabedores de que en el contrato de compra existe una cláusula que impide a Felipe Moreno diluir a su socio, en la Junta de Accionista del 12 de diciembre hubo rápidamente un cambio de versión.

En ningún momento dijo el presidente del Real Murcia que Mauricio García estaba eliminado del tablero, todo lo contrario. Primero afirmó que hasta el 6 de enero podía pagar los dos millones, por lo que seguían pensando qué hacer; y posteriormente, dando la razón al mexicano, señalaba que entre las soluciones estaba «pagarle o darle un porcentaje de lo que me corresponda».

¿Por qué pagarle?

Llamaron la atención las declaraciones de Felipe Moreno. Especialmente porque sus palabras llegaban después de que desde el club, por medio de Higinio Pérez, se explicara a algunos medios que Mauricio García no podía exigir nada, que Mauricio García se quedaba sin dinero y sin acciones, al formar parte del Plan de Reestructuración que va a dejar a cero a todos los accionistas.

Es cierto que De la Vega se quedará a cero, pero también es verdad, como él mismo señalaba en este diario, que tendrá que ser recompensado, ya que en su contrato firmado con Moreno, el cordobés se comprometía a no diluirle.

Se desconoce si el presidente del Real Murcia y sus asesores se acordaban de esa cláusula cuando pusieron en marcha un plan que pretendía acabar con Mauricio García, pero que posiblemente le dé más vida. De ahí, la marcha atrás en la Junta de Accionistas, donde, en el papel de ‘poli bueno’, Felipe Moreno ya hablaba de hablar, de negociaciones y de buscar alguna solución.

«Queda todavía un mes y confío en la solución», decía. Aunque una vez más las palabras del presidente del Real Murcia se las ha llevado el viento, porque los días han ido pasando y ni se ha levantado el teléfono ni se ha dado ningún paso.

Con el tiempo agotándose, ya solo le queda una semana para pagar o para levantar el teléfono para iniciar una nueva negociación. Y es que el presidente del Real Murcia sabe que, con el contrato firmado sobre la mesa, tiene todas las de perder con De la Vega, que no puede ser diluido. Por lo que reclamará, como ya hizo en la entrevista que concedió a este diario, el 33% de las acciones que le corresponde o el pago de las mismas.

¿Se marcará un Raúl Moro?

Habrá que esperar a ver si Felipe Moreno cumple con el contrato -ya sea pagando los dos millones o convirtiendo en su socio a De la Vega- o si se marca un Raúl Moro, obligando al mexicano a volver a los juzgados para reclamar lo que él considera suyo. Si ocurre esto último, la diferencia es que el Real Murcia quedaría al completamente al margen de la pelea entre el cordobés y el de Guadalajara. La denuncia sería contra Hause La Fuente, empresa con la que el presidente del Real Murcia firmó el contrato de compraventa.

Lo que sí está claro es que García de la Vega no se quedará de brazos cruzados si no obtiene lo firmado. De hecho, lleva desde 2018 mostrando su capacidad de pelea para que los juzgados le declaren como el dueño del 84% del Real Murcia. Ese litigio que con la llegada de Felipe Moreno parecía tener fijada su fecha de fin, seguirá ahora abierto, a la espera de que el Supremo decida si confirma lo dicho por la Audiencia Provincial, que anuló la ampliación de 2018, o si por contra da la razón al club.

Con los juicios siguiendo su curso, el que más marcado queda es Felipe Moreno, que se ganó el apoyo de muchos aficionados al afirmar que Mauricio García iba a dejar de formar parte de la vida del Real Murcia. Finalmente todo parece indicar que ha optado por seguir el mismo camino que PARMU, KBusiness y Agustín Ramos, no dando importancia a un problema que puede tener consecuencias muy graves si los juicios siguen cayendo del lado del mexicano.