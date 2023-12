En el deporte rey, el gol es el que dicta sentencia. Cientos de variantes tácticas, miles de parámetros, millones de opiniones e infinitas posibilidades se reducen al gol. Sin gol no existen ni la historia, ni la pasión, ni el sentimiento hacia el fútbol. No existen los equipos, sus jugadores, entrenadores ni su afición, porque el gol es la vida y su ausencia, la muerte. En ese sentido se debate el FC Cartagena entre vivir o morir, mantenerse o descender. El conjunto albinegro está «en la UVI» como dice su técnico Julián Calero y todo se debe al gol.

El conjunto de la ciudad trimilenaria lo está pasando mal esta temporada: se ha mantenido 16 jornadas en última posición, sólo ha firmado tres victorias en 21 partidos y ve cada vez más lejos el objetivo de la salvación, actualmente a ocho puntos. Sus problemas vienen desde la mala planificación de la comisión deportiva y se han visto reflejados en una plantilla de insuficiente calidad para mantener la categoría. Falta solidez en defensa y dominio en el medio campo, pero la zona más cuestionable es la delantera.

Si el gol lo es todo, el Cartagena tiene muy poco. El albinegro es, de hecho, el segundo peor equipo de cara a portería en LaLiga Hypermotion con 17 tantos a favor, superando sólo al Huesca, con uno menos. A diferencia de los cartageneros, los goles oscenses han sido muy rentables y se han traducido en 7 puntos más para una clasificación en la que uno está hundido mientras el otro se encuentra a un paso de la orilla.

Es también el grupo de Julián Calero el segundo Cartagena menos goleador de la historia en Segunda a estas alturas de temporada. Llegado el ecuador de la campaña 2009-10, la primera en la historia del club en el fútbol profesional, los de Juan Ignacio Martínez alcanzaron los 27 goles, una sorprendente cifra que superarían los cartageneros de la mano del técnico alicantino a mitad del año siguiente con 30.

Fue tras la marcha de Juan Ignacio en 2011 cuando el club marcó su registro goleador más bajo de la historia a mitad de temporada, con 14 tantos a favor, un número marcado en rojo al que ahora se acercan peligrosamente los muchachos de Julián Calero. Incluso Borja Jiménez, con seis meses para el olvido, logró mejorar el dato actual con 23 goles después de 21 partidos. Con Luis Carrión, por otro lado, las gradas del Cartagonova se acostumbraron a celebrar durante dos campañas: 27 goles a mitad de la 2021-22 que descendieron a 23 para el parón navideño del curso siguiente.

Ha disfrutado el Cartagena en esta segunda etapa de un plantel con indudables capacidades ofensivas. Rubén Castro, Álex Gallar, Mohammed Dauda o Pablo De Blasis han hecho las delicias del público cartagenero durante varios años. A la salida de estos futbolistas, la aparición de la segunda línea de fuego integrada por Elady, Nacho Gil, Ortuño o Bodiger fue clave. Las posibilidades ofensivas del año en curso son ciertamente inferiores.

El conjunto portuario no sale ni a gol por partido y el problemamás grave no parece radicar en la creación de juego. Por encuentro, los de Calero generan 1,6 ocasiones claras de gol, de las que fallan 1,1 según los datos del portal sofascore. Deben afinar la puntería los delanteros albinegros y el equipo en general, ya que, de los 11 disparos que prueban durante cada jornada, sólo 3,6 va en dirección a portería mientras que 4,6 se marcha fuera y 2,8 son bloqueados por los defensas del equipo contrario.

Como referente ofensivo del equipo, Alfredo Ortuño intenta dar la cara con goles y asistencias que sumen puntos. Por ahora cuenta 5 tantos y 3 pases de gol, fijando su mayor aportación desde que llegó a Cartagena. No obstante, no cuenta el delantero yeclano con demasiada ayuda. Los goles albinegros se concentran sólamente en nueve jugadores y el punta acapara casi el 30 por ciento de un total al que no aportan los Lautaro, Ferreiro, Embaló o Hevel.