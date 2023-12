Poco más de un mes ha pasado desde que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se cruzaran por última vez. Fue en las semifinales de las Finals ATP, donde el serbio pasó por encima del tenista murciano, que confirmó que no había llegado en la mejor forma física a los últimos torneos de la temporada. Pues este miércoles tedremos un nuevo duelo entre el número uno y el número dos del mundo. Será en Arabia Saudí, concretamente en Riad, donde ambos disputen un partido de exhibición que será el cierre de año perfecto pero que también dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada. Y aunque en este encuentro no hay ni un Grand Slam ni puntos ATP en juego, en un Alcaraz-Djokovic no hay exhibición que valga.

Será un test para ver cómo se encuentran ambos en plena pretemporada y cómo van a llegar a un Open de Australia que será la primera gran batalla de la temporada, un torneo en el que el serbio defenderá el título. Por su parte, el murciano no defiende puntos al no haber participado en la edición del pasado año por lesión. Carlos Alcaraz llega al torneo saudí después de enfrentar algunos desafíos físicos hacia el final del año. No obstante, recuperado y en plena forma, busca demostrar que está listo para competir al más alto nivel. Por otro lado, Novak Djokovic, el tenista serbio, ha tenido uno de sus mejores años individuales, conquistando tres de los cuatro torneos de Grand Slam y reafirmando su dominio en la élite del tenis mundial. Este miércoles, a partir de las cuetro hora española y emitido en directo por la plataforma Dazn, el mundo estará pendiente de una nueva batalla entre dos tenistas de distintas generaciones pero que han liderado el circuito en el último curso. Será la quinta vez que Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se vean las caras en un 2023 en el que a la pelea por los títulos se ha unido la lucha por el número uno del mundo, ahora en manos del tenista serbio. Vuelta a Murcia No tendrá un respiro Carlos Alcaraz, que nada más disputar el partido frente al Djokovic, cogerá un avión para regresar rápidamente a Murcia. Y es que el jueves participará en otra exhibición, en esta ocasión en casa, aunque con mucho menos caché que la organizada por los sauditas. Será por la tarde en el Palacio de los Deportes ante Roberto Bautista.