El UCAM Murcia CB tiene en la decimoquinta jornada la primera ocasión de clasificarse para la Copa del Rey que se disputará en Málaga. Para ello debe ganar al Unicaja (21:30 horas, Movistar Deportes 3), que llega al Palacio con una racha de diez victorias consecutivas en Liga Endesa. Pese a que alcanzaría los diez triunfos, el pasaporte sería aún virtual si no caen derrotados el Lenovo Tenerife ante el Casademont Zaragoza y el Joventut frente al Real Madrid.

Los jugadores de Sito Alonso tienen hoy dos retos a superar, el cansancio acumulado en el partido en Turquía de la Basketball Champions League -la expedición regresó ayer noche a Murcia, solo 24 horas antes del partido de hoy-, y un Unicaja Málaga que está en un momento dulce y que ha podido descansar más, ya que su partido de competición continental lo jugó el martes en Grecia.

«Creo que es bueno siempre que haya un reto grande porque el equipo va a tener que hacer un esfuerzo extra. Jugar en el Palacio es un punto a nuestro favor, para que esas fuerzas que nos puedan faltar por nuestro viaje exprés, vengan de parte del aficionado. Enfrente tendremos un equipo que no es fácil, que lleva diez victorias seguidas en Liga Endesa y que tiene el poso del año pasado. Tenemos que hacer un esfuerzo grande de 40 minutos, con rotaciones y, sobre todo, no pensar que lo vamos a solventar en el minuto 20 o 25, sino que habrá que luchar hasta el final. Ellos practican un baloncesto eléctrico y ahora tienen a un jugador como Augusto Lima que les da más opciones. Pero lo más importante es ser nosotros mismos», dijo ayer Sito Alonso sobre el choque frente a los malagueños, que llegan con la plantilla al completo pero con varios jugadores afectados por un virus gastrointestinal. De hecho, Djedovic no jugó por ese motivo el pasado martes ante el Peristeri.

Ibon Navarro, el técnico que llevó al UCAM Murcia a ser tercero en la Champions de 2018, tendrá que hacer un descarte. Todo apunta a que Mario Saint-Supéry dejará su sitio en la rotación a un Augusto Lima que reapareció en Grecia después de una larga lesión que se produjo, precisamente, en un encuentro en Málaga de la pasada temporada ante el UCAM Murcia.

Será la segunda vez que se vean las caras el UCAM y el Unicaja esta temporada. La primera fue en las semifinales de la Supercopa que se celebró en Murcia y que acabó con triunfo de los malagueños. «No hay ánimo revancha por la derrota en la Supercopa, que fue un partido, además, donde hicimos todo lo posible para ganarles, pero quizás en ese momento no estábamos preparados a nivel táctico. Ellos tienen diferentes situaciones tácticas muy interiorizadas y el poso del año pasado. No es una revancha, pero sí tenemos un conocimiento previo del rival que vamos a intentar aprovechar para hacer las cosas mejor que en la Supercopa, donde tuvimos un último lanzamiento para empatar. Vamos a intentar competir mejor durante los 40 minutos», señaló Alonso.

‘Peluche pista’ en el último duelo del año en casa

Como ocurre desde hace unos años coincidiendo con un partido en Navidad en el Palacio, el club ha hecho un llamamamiento a todos sus seguidores con la campaña ‘Peluche pista’. Durante el descanso, se invitará a los aficionados a lanzar peluches a la cancha que después serán entregados a colectivos que ayudan a niños y niñas en situación de riesgo de exclusión. Además, esta noche se espera una gran entrada en el Palacio y la Peña Sadiel Rojas ha convocado a los aficionados a las siete y cuarto de la tarde para dar ánimo a los jugadores del UCAM a su llegada.

Primer partido de Lima en el Palacio con los malagueños

Pese a que se han visto las caras tres veces en el Palacio murcianos y malagueños desde que de forma repentina Augusto Lima rescindió el contrato que pocas semanas antes había renovado por dos temporadas, hoy será la primera vez que el pívot brasileño juegue ante una afición que no le ha perdonado su espantada. Recientemente, en una entrevista en Movistar con el periodista Antoni Daimiel, el jugador quiso pasar de largo sobre su salida del UCAM. «No quiero hablar para proteger al club», se limitó a decir, unas declaraciones que no han sentado bien.