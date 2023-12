Ya están aquí las navidades, y eso trae el parón de las ligas y tempo para que los equipos reflexionen sobre lo que llevan de temporada y para trabajar de cara a lo que viene en 2 semanas. El UCAM Murcia tendrá que ponerse a trabajar desde ya para fijar un rumbo nuevo en lo que queda de temporada, y entre las decisiones está la llegada de un entrenador que ocupe en banquillo ahora mismo en manos del interino Raúl Guillén.

El conjunto azulón está a punto de cerrar una primera vuelta muy agridulce, en la que sufrieron la pérdida de su entrenador Víctor Cea, y en la que han mostrado una muy mala versión cuando partían de visitante, habiendo sumado una sola victoria en 8 partidos fuera de casa.

Mientras peinan el mercado de entrenadores, tomándoselo con calma, Raúl Guillén dio el salto desde el filial para debutar con un buen papel ante el Sevilla Atlético, donde se sumó un punto. El equipo disputó un gran partido, con fases en las que sufrieron, pero en otras pusieron en apuros al filial sevillano.

El equipo no ha terminado de dar malas sensaciones hasta la fecha, de local. Cuando jugaban en el BeSoccer La Condomina, el equipo conseguía obtener resultados, sumando de 3 en todos sus encuentros menos en uno, pero solo jugaban 45 minutos buenos, donde conseguían anotar y ponerse por delante antes del descanso. En el segundo tiempo el equipo salía desconcentrado, cometiendo imprecisiones y sin mostrar lo mismo que en el primer acto, lo que hacía que acabasen sufriendo y pidiendo la hora.

El problema del UCAM Murcia este año ha sido jugar fuera de casa, donde no han sido capaces de sumar más de 4 puntos de los 24 posibles. El equipo no rendía de la misma manera que lo hacía en casa, y dejarse todos esos puntos por el camino, les ha hecho que les cueste entrar en play off, y que no puedan aguantar mucho en esos puestos.

Además de esa irregularidad liguera, se le suma destitución de Víctor Cea, que no ha terminado de dar con la tecla para rendir igual que el pasado curso y no ha podido terminar el año con el UCAM Murcia.

Raúl Guillén que subió del filial, cogió las riendas como técnico provisional, pero su buna actuación contra el Sevilla Atlético ha hecho que los de arriba confíen en él y ganen más tiempo para no volver a cometer un nuevo errror en la contratación del entrenador.

El UCAM, ya de vacaciones, volverá a la competición en Segunda RFEF el 7 de enero en el campo del Vélez.