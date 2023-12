El técnico del Jimbee Cartagena, Eduardo Saeo Thiago 'Duda', ha comparecido esta mañana ante los medios para ofrecer sus primeras palabras después del acuerdo alcanzado con el club que les vincula a ambas partes hasta 2026. "Estoy muy contento de seguir en este proyecto y de sentirme importante", ha afirmado en primera instancia. "Trabajo mejor cuando lo hago por agradecer a la gente que ha apostado por mí y no bajo una presión amenazante", ha explicado más adelante.

Duda reitera cada vez que puede su compromiso con el cuadro melonero y en la rueda de prensa de su renovación no sería menos. "Nos entendemos porque, el día que vea que no cumplimos los objetivos, no va a hacer falta un contrato para que yo dé un paso. Esa es mi forma de ser y aquí me siento a gusto de sentir el interés en que siga", ha manifestado. "Siento que el contrato es una formalidad", ha añadido en la misma línea.

Según el entrenador, en la entidad cartagenera le han demostrado "una confianza grande" en su trabajo. "Veníamos hablando y el 'presi' decidiría el momento. Lo hemos formalizado y ha sido un regalo de Navidad para mí y para mi familia", ha comentado.

El hispano brasileño ha tenido un momento para valorar su etapa como rojiblanco. "A lo largo de este camino hemos desperdiciado oportunidades. Podríamos estar mejor, pero podríamos estar peor. Estamos en el camino, pero no estamos satisfechos. Tenemos un nivel alto, con la obligatoriedad de estar siempre entre los ocho primeros y casi entre los cuatro primeros. A partir de ahí, hay que intentar ser mejor y hacer gestas importantes en los momentos importantes", ha deseado.

Además, también ha hablado sobre actualidad. Duda ha confirmado que "el equipo no tiene planificado fichar a nigún jugador más ahora mismo" a excepción de una gran oportunidad a la vez que ha mostrado su opinión sobre el enfrentamiento liguero contra el Noia. "Vamos a intentar ganar para estar contentos estas fechas en nuestras casas. El sábado es una oportunidad para irnos tres días de vacaciones con alegría en el cuerpo", ha expresado.

Por último, Duda también ha repasado el duelo copero contra ElPozo Murcia. "Es lo que ha tocado. No podemos lametarnos ni celebrar antes de tiempo porque ambas cosas son negativas psicológicamente. Tenemos que afrontar el sorteo y competir mejor que tu rival para superarlo", ha concluido.