El UCAM Murcia CB se juega esta tarde (18:00 horas, Popular Televisión) en la pista del Tofas Bursa un triunfo que vale por tres, ya que de salir victorioso se evitará tener que hacerlo también en dos choques de un play off que se disputará en enero para poder entrar en el Top 16 directamente, que es el premio para los campeones de los ocho grupos de la primera fase de la Basketball Champions League.

Con la duda de Ludde Hakanson, que podría jugar ya en el Arena Bursa después de perderse dos partidos y así coger ritmo de cara al choque del viernes en el Palacio de los Deportes ante el Unicaja Málaga en la Liga Endesa, afronta el conjunto universitario un duelo en una pista que ya conoce del pasado curso y de donde salió triunfador. Enfrente estará un Tofas Bursa que no se juega nada puesto que no puede alcanzar la tercera plaza. Al UCAM también le podría valer una derrota, pero para eso tiene que ganar el Igokea bosnio, que ha perdido todos sus encuentros, al Derthona Tortona italiano, al que supera en el average.

Sin Simon Birgander pero con Marko Todorovic, quien demostró el pasado domingo en el triunfo ante el Río Breogán que está aún bastante lejos de poder aportar al equipo, llega a Turquía un conjunto murciano donde varios jugadores han dado un paso adelante después de la lesión de su líder en el juego interior. Así, el protagonismo principal bajo los aros recaerá sobre Moussa Diagné y Jordan Sakho. El primero ha pasado de jugar una media de casi 8 minutos con Birgander en el equipo a más de 20 en los últimos encuentros. Aunque su aportación en puntos apenas ha crecido (ha pasado de promediar 3,5 a 5), sí que se ha notado su mayor aportación en el rebote (de 1,8 a 6). Menos espectaculares son los números de Sakho, quien en Breogán firmó su mejor partido de la temporada con el equipo murciano. El jugador nacido en la República del Congo está jugando ahora 14:30 minutos cuando antes solo participaba 7:30.

También será un partido para que Arturs Kurucs adquiera mayor protagonismo en el juego. Ya lo hizo en Lugo, donde aportó 11 puntos en 19:37 minutos. Quizás también puede aprovechar Sito Alonso para reservar al jugador con mayor desgaste, tanto por minutos jugados como por la intensidad que pone en el juego, Dylan Ennis, quien será básico solo dos días después ante un Unicaja Málaga que está en racha y que ayer noche jugó en la cancha del Peristeri griego.

En el rival, el pívot Austin Wiley es el jugador más en forma del momento. En el triunfo de los turcos el pasado fin de semana en su competición, firmó un ‘doble doble’ con 20 puntos y 14 rebotes. Los aleros J.J. O’Brien, ex del AS Mónaco y los Milwaukee Bucks en la NBA, y Omar Prewitt, ex Banvit; el base Cassius Winston, que procede del Bayern de Munich, con el que jugó en Euroliga; el escolta Caleb Homesley, que promedia 18 puntos en Champions; los pívots Zeljko Sakic, internacional croata, o el ala pívot Luke Maye, que la pasada campaña jugó en el Granada y que con anterioridad estuvo en el Baxi Manresa aunque no estuvo en el equipo el pasado fin de semana, son los jugadores referencia del equipo que dirige el exseleccionador turco Orhun Ene.

El UCAM, en caso de quedar campeón de grupo, ya sabe un rival que tendrá en el Top 16, que será el AEK de Atenas, que ya tiene asegurado el puesto del grupo D.