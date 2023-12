La ATP ha repartido esta temporada 30 millones de dólares entre treinta jugadores con mejores resultados en los torneos Masters 1.000 y las Finales ATP, así como para los cinco con resultados más sobresalientes en los ATP 500. Y el más beneficiado del reparto ha sido el murciano Carlos Alcaraz, quien se ha embolsado 4,4 millones de euros. Novak Djokovic, pese a ser el número 1, no va a recibir ni un solo euro porque no participó en los torneos suficientes para poder acceder a estos bonus especiales.

Alcaraz, ganador de seis torneos en 2023, triunfó en los Masters 1.000 de Indian Wells y Madrid. Además ganó los ATP 500 de Barcelona y Queen’s, además de ser semifinalista en las Finales ATP. El segundo jugador que más ha ingresado por estos bonus es Deniil Medvedev, con 2,3 millones de dólares, mientras que la tercera plaza es para Jannik Sinner, con 2,1.

Novak Djokovic, que no participó en siete Masters 1.000 pero que ganó tres Grand Slam, se ha quedado fuera de este reparto. La controversia se ha suscitado porque en dos de esos torneos no pudo estar porque en Estados Unidos no se permitió hasta el mes de abril entrar sin haber estado vacunado contra el coronavirus.

15,1 millones esta temporada

El tenista murciano, que está en estos momentos realizando la pretemporada, ha ganado en 2023 un total de 10,7 millones de euros en premios en los torneos. Si a esa cantidad se le añade los 4,4 millones de euros por el bonus, en total se ha embolsado 15,1 millones de euros al margen de los suculentos contratos publicitarios que tiene con diversas marcas.

Dos exhibiciones para cerrar el año

Carlos Alcaraz cerrará el año 2023 con dos exhibiciones. La primera será el día 27 de diciembre en el Kingdom Arena de Riyad, en Arabia Saudí, donde se enfrentará al número uno del mundo, Novak Djokovic. El encuentro dará comienzo a las cuatro de la tarde en España.

Un día después, en el Palacio de los Deportes de Murcia y con las entradas agotadas, Carlos Alcaraz realizará una exhibición con Roberto Bautista.