No quiere Alfonso Gacía salir de las posiciones de play off en las que ha estado posicionado el Águilas FC durante lo que va temporada, por ello el presidente aguileño no va a escatimar en esfuerzos para llegar a final de la campaña en posiciones que habiliten a los costeros al ascenso a Primera RFEF, por lo que se espera que en este mercado invernal se refuerce el equipo que entrena Sebas López.

Según ha podido saber esta redacción el club ya ha informado a algunos jugadores que no van a continuar en el club de El Rubial, como a Ramón Arcas, a quien pueden acompañar otros jugadores, dejando fichas libres para dar entrada a jugadores que reforzarían algunas posiciones, en lo que ya está trabajando el director deportivo Pedro Reverte. La plantilla costera ya se encuentra de vacaciones hasta el próximo 26 de diciembre que volverán al trabajo para preparar la primera cita del año ante el Marbella en el Centenario El Rubial, para la que ya podrían haber caras nuevas en el plantel costero.