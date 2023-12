El brillante triunfo en Lugo del UCAM Murcia en la decimocuarta jornada (74-83) no garantiza matemáticamente la clasificación para la Copa del Rey de Málaga a los jugadores de Sito Alonso, pero la entrada en el torneo es ya virtual para un equipo que acumula 9 victorias y un average positivo de 83 puntos. De hecho, este último dato va a ser clave en las tres jornadas que restan para el final de la primera vuelta, aunque para dos equipos implicados, Baxi Manresa y Baskonia, solo son dos puesto que jugaron de forma adelantada sus encuentros de la decimoquinta. Solo en una ocasión en las últimas diez campañas no entró ningún equipo con nueve triunfos en la Copa, en la 2014-2015. En el resto, dos e incluso tres conjuntos se metieron con la misma cifra que tiene en la actualidad el conjunto universitario.

Con un +83 en el average general, parámetro al que hay que recurrir en caso de empate a triunfos para resolver el mejor clasificado, el UCAM tiene mucho camino ya andado. Tirando de precedentes, el curso pasado el Valencia Basket se clasificó con 9 victorias y un +32. Hace dos, en la 2021-2022, en la que estuvo presente el conjunto universitario, que ya está a un triunfo de igualar su mejor registro en una primera vuelta (10), tanto Breogán, con +47, como el Lenovo Tenerife, con +20, accedieron con 9 victorias.

La 2020-2021 fue una de las copas más caras, puesto que el Unicaja entró como octavo con nueve triunfos y un +77 de diferencia de puntos. En la 2019-2020 hasta tres conjuntos se metieron con nueve: Valencia (+119), Andorra (+19) y Breogán (+12).

En la 2018-2019, el Manresa se clasificó con 9 victorias y un +9, mientras que en la 2017-2018 el UCAM se quedó fuera con 9 y +28, entrando el Gran Canaria por su condición de anfitrión y que también sumó 9 triunfos.

En la 2016-2017 el Andorra se clasificó con 9 y un -4, mientras que la Copa más barata de la última década fue la 2015-2016, donde Bilbao (-14) y Fuenlabrada (-31) fueron sexto y séptimo al final de la primera vuelta con 9, y Unicaja, con 8 (+48) fue el octavo.

Y si la Copa de 2016 fue la más barata, la correspondiente a la campaña 2014-2015 fue la más barata, puesto que el octavo obtuvo 10 victorias. Un poco más atrás, en la 2013-2014, hasta tres equipos se metieron con 9, que fueron Zaragoza (+50), Baskonia (-4) y Tenerife (-24).

Echando un vistazo a los calendarios, los duelos directos que se van a dar en estas tres últimas jornadas también juegan a favor del UCAM Murcia, que aunque tiene duelos complicados, puesto que recibe al Unicaja el viernes y juega a domicilio ante Obradoiro y Andorra, cuenta con un colchón que parece muy difícil que pueda ser superado en estos momentos por hasta cuatro equipos.

Al Baxi Manresa, que en estos momentos es sexto con 8 victorias, solo le restan dos encuentros puesto que ya disputó uno contra el Barça que ganó. Ahora le queda recibir al Joventut en un duelo directo y visitar al Surne Bilbao en el cierre de la primera vuelta.

El séptimo, el Baskonia, está en la misma situación que los manresanos. Ya disputó su partido de la decimoquinta jornada, que ganó ante el Zunder Palencia al que ha llegado Luis Guil como entrenador. Los de Dusko Ivanovic visitarán al Básquet Girona y recibirán al Real Madrid en las dos últimas jornadas.

El Gran Canaria, también con 8 triunfos, juega esta semana en la pista del Andorra, para después recibir al Río Breogán y concluir en la cancha del Valencia Basket, ya clasificado.

El último equipo con 8 en estos momentos es el Joventut, que recibirá en la próxima jornada al Real Madrid, para después jugar dos compromisos fuera consecutivos ante implicados en la Copa, el Baxi Manresa y el Lenovo Tenerife, que aunque está con 7 triunfos y un -24, aún tiene posibilidades. Los insulares recibirán al Casademont Zaragoza, que ha ganado sus tres últimos encuentros de liga, para después visitar al Covirán Granada y jugar en casa contra el Joventut.

Por último, el Básquet Girona, que también está con 7 pero con un -52 que le deja con remotas posibilidades, visitará el viernes al Surne Bilbao. Su último partido en casa lo jugará a continuación contra el Baskonia, para concluir la primera vuelta en Zaragoza.

La situación, por tanto, se presenta muy favorable en esta recta final para un UCAM Murcia que este viernes (21:30 horas) recibirá a un Unicaja Málaga que llega con una espectacular racha de diez victorias consecutivas. El sólido equipo de Ibon Navarro jugará hoy su último partido de la primera fase de la Champions en la pista del Peristeri griego, un choque al que llega ya clasificado para el Top 16 como campeón de su grupo.

El Tofas Bursa, sin nada en juego en el duelo contra los universitarios

El UCAM Murcia CB cerrará mañana en la pista del Tofas Bursa la primera fase de la Basketball Champions League. Los turcos ya no se juegan nada, puesto que no pueden alcanzar la segunda plaza y tienen asegurada la tercera y el pase a los play in de clasificación para el Top 16. Los universitarios sí tienen mucho en juego, puesto que necesitan ganar para asegurar el primer puesto y evitar esos tres enfrentamientos en enero para meterse entre los dieciséis mejores. El Tortona, que recibirá al Igokea, que no conoce la victoria, acabará líder si gana y los murcianos pierden.

El Tofas llega al duelo de mañana (18:00 horas, Popular Televisión) después de ganar sus dos últimos duelos, en Champions contra el Igokea y en la liga turca frente al Cagdas (102-82), choque donde el pívot de 2,11 metros Austin Wiley sumó 20 puntos y 14 rebotes, y el alero JJ O’Brien se fue hasta los 25. Hasta tres jugadores superaron los 30 minutos en pista, mientras que otros cuatro jugaron más de 20. El papel del resto de componentes de la plantilla fue prácticamente testimonial.