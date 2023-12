El 2 de enero se abrirá el mercado invernal, un mercado invernal al que el Real Murcia se agarra para intentar sacar a flote un proyecto que hace aguas desde casi el principio de liga. La derrota ante el Castellón, en el último partido de 2023, ha empeorado aún más la situación, descartando prácticamente a los granas para el play off y poniendo sobre la mesa la sombra del descenso. Solo hay que ver la clasificación.

El Real Murcia aparece en una decepcionante undécima posición, con 22 puntos, doblado por los rivales con los que en teoría tenía que pelear por el ascenso -40 puntos tienen Castellón e Ibiza, 35 ha sumado el Málaga-, y con un colchón de solo seis sobre la zona baja cuando faltan dos partidos para que acabe la primera vuelta.

Después de que el cambio de técnico no haya solucionado ninguno de los problemas en el juego grana, todas las miradas están ahora en el mercado de invierno, una ventana de fichajes que es vista con esperanza por algunos pero que también puede ser una auténtica patata caliente para un club en la encrucijada deportiva, que está pagando las malas decisiones de un Felipe Moreno, responsable de las llegadas de Recio, Munúa y Alfaro y que ahora se enfrenta a otro debate interno.

¿Alfaro o Recio?

Hasta el momento el cordobés, aunque en su cabeza piense lo contrario, siempre ha respaldado públicamente a Recio. Ni un ‘pero’ ha puesto al trabajo de un director deportivo que en verano hizo hasta 25 fichajes, echando incluso a futbolistas contratados en esa ventana, y que prácticamente no ha acertado ni una. Incluso, durante la etapa de Munúa, se llegó a deslizar desde Nueva Condomina que el técnico había sido el responsable de algunas incorporaciones, salvando un poco de la quema al madrileño. Hace solo unos días volvía a ser ratificado: «Tengo fe en él y le apoyo», decía el mandatario grana.

Teniendo en cuenta ese apoyo, Recio debería ser el director de orquesta en esta nueva ventana invernal, además el ex mallorquinista es el que más conoce a una plantilla que viene observando desde el verano. Sin embargo, mientras que Recio lleva varios días fuera del país al ser padre -su regreso no se espera hasta enero-, Felipe Moreno ha dado todo el poder a Alfaro, quien no ha dudado en asumir el mando de los fichajes. Incluso, al referirse al tema de bajas, este domingo decía en rueda de prensa que «habrá decisiones que no sean agradables, pero eso está en mis funciones», atribuyéndose directamente ciertas tareas.

Ya hace unos días fue el propio Felipe Moreno el que avanzaba que se iba a reunir con el técnico para hablar del mercado de invierno, reunión ya celebrada y en la que Recio, al estar fuera de España, no acudió. No fue una reunión a tres, fue una reunión a dos, en la que Alfaro expuso los nombres con los que no cuenta y el perfil de futbolistas que quiere. Además, posteriormente, el presidente señalaba que la idea del técnico es adelgazar la plantilla.

Cinco puntos de 18

Parece que Alfaro tendrá más fuerza que Recio en este mercado invernal. Lo que llama la atención es que Felipe Moreno atienda todas las peticiones de un entrenador que no se ha ganado la confianza en el terreno de juego.

De hecho, en los seis partidos al frente del Real Murcia solo ha logrado una victoria, la conseguida frente al Recreativo de Huelva. Cinco puntos de 18 es la aportación de Alfaro a un equipo grana que tampoco está notando la mano del maño en su juego. Ocho goles ha recibido en contra el cuadro murcianista, anotando solo cuatro. Y tampoco ha servido la llegada del nuevo entrenador para agitar a un vestuario del que se decía que estaba completamente enfrentado a Munúa.

Cuando llegó Alfaro, el Real Murcia estaba a dos puntos del play off; seis semanas después, el Real Murcia está a siete del quinto clasificado. Ahora, está más cerca el descenso que el ascenso, una tendencia negativa que de continuar así una vez superado el mercado invernal podría obligar a Felipe Moreno a volver a dar otro golpe de timón en el banquillo para evitar que la campaña acabe como el rosario de la aurora.

De ahí la patata caliente que trae consigo el mercado, aunque Felipe Moreno parece haberse decantado ya por Alfaro, sentenciando más a un Recio ya en la diana de los aficionados. Aunque su decisión podría tener consecuencias negativas como ya las tuvo la elección de Munúa o la propia apuesta por el director deportivo madrileño. Y es que Alfaro está batiendo estadísticas negativas en sus primeros partidos como técnico, añadiéndose a ello su incapacidad para hacer rendir a los futbolistas.

Otro millón de euros en juego

Pero no solo acaba ahí el debate. Luego está el dinero. Con fichas por encima del mercado de Primera RFEF, sacar a jugadores como Montoro, Marcos Mauro o Tomás Pina significará un desembolso muy importante, en algunos casos el pago de la ficha completa si no tienen otras ofertas, algo normal después de ver su aportación.

Y a ello habrá que sumar lo que cuesten las nuevas incorporaciones. Por lo que, después de invertir más de tres millones en verano, Felipe Moreno tendrá que decidir si sube la apuesta, metiendo otro millón a la plantilla, o si se limita a pequeños cambios -con salidas insignificantes como la de Sergio Navarro- para salvar el año como sea y ya el próximo verano romper con todo y empezar de cero otro ambicioso proyecto.

La plantilla se marcha de vacaciones hasta el martes 26

La plantilla del Real Murcia entrenará hoy antes de iniciar sus vacaciones. Los futbolistas se ejercitarán a las 10.30 en Pinatar Arena para, una vez que acabe la sesión, iniciar ya su descanso navideño. Una semana ha dado Alfaro a los futbolistas, que en principio tendrán que volver al trabajo el martes 26 de diciembre. Los granas volverán a competir el martes 2 de enero. El Atlético B visitará ese día Nueva Condomina (21.00 horas). El fin de semana del 6 y 7 de enero no habrá competición, por lo que ya se jugará el domingo día 14 en Melilla.