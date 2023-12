El pasado sábado dio el FC Cartagena un importante paso atrás con su derrota frente al Burgos. No por considerar al cuadro burgalés un rival directo, aunque debería serlo, sino por la oportunidad perdida para acercarse un poco más a la luz de la salvación. Jugando antes que todos sus enemigos en la zona baja, no aprovechó el Cartagena para recortar puntos al Huesca y al Villarreal B, sus próximos rivales y a los que tiene justo por encima en la tabla. No aprovechó tampoco la inercia ganadora de las dos jornadas anteriores, que sumadas al partido de Copa dibujaban un mes de diciembre impecable. No aprovechó el subidón de moral de estas semanas, donde parecía dejar atrás los fantasmas del pasado, y ahí es donde llega la preocupación de la parroquia albinegra.

Afirmó Julián Calero nada más terminar el encuentro que «los fantasmas» habían vuelto. Los fantasmas que han atormentado al equipo durante toda la temporada y que se manifiestan en forma de debilidad defensiva, actitud derrotista y nula capacidad de reacción. «Se nos han venido todos los fantasmas y los demonios encima y no hemos sido capaces de mantenernos vivos en el partido. Ellos eran fuertes en las transiciones, en el balón parado y en la segunda jugada y nos han metido un gol en transición y otro a balón parado, otra vez», explicó el técnico manifestando cierto desánimo por volver a cometer errores ya corregidos. Y es que tuvo el Cartagena todos los fallos que lleva intentando trabajar Calero desde que llegó. El primero, primordial y básico, es la mentalidad de sus jugadores. Poco a poco, el madrileño ha ido cuidando cada detalle para convertir a un grupo derrotado psicológicamente en un equipo sólido y competitivo. Lo había logrado durante las últimas cinco jornadas con tres empates y dos victorias en las que tuvo que soportar duros golpes en los descuentos de Oviedo y Tenerife para superar por fin sus miedos ganando a Sporting y Elche. Pero ayer todo se esfumó contra el Burgos, volviendo a la casilla de salida. Con un gol derribó el cuadro de Bolo el muro psicológico que había construido el Cartagena. Acabó con su capacidad de respuesta, quizás por la mala fortuna del tanto, por la impresión de no merecerlo o por el desgaste físico y mental de la situación que atraviesa el equipo. Los cartageneros fueron un trapo en manos de su rival y así cayeron el segundo y el tercero en una inesperada goleada cuando la afición -que se había vuelto a enganchar a la ilusión de la permanencia- esperaba una respuesta por parte de los suyos. «La mala sensación final es lo que peor nos deja a todos. Puedes perder o ganar, a veces de forma justa o injusta, pero lo que no puedes es tener dejación o dejarte ir. No puede pasar», criticó duramente el técnico albinegro a la conclusión del choque para corroborar que su preocupación va más allá de lo futbolístico. Desconcierta al cuerpo técnico y a la afición el cambio de su equipo con apenas una semana de diferencia. De darle la vuelta al marcador en el Martínez Valero, una de las plazas más complicadas de Segunda División, a dejarse ir en su propia casa contra un equipo de medios y herramientas similares a las suyas. Por eso trabaja ya el Cartagena, entrenando desde ayer para afrontar la última semana del año. Debe el Cartagena concentrarse en su presente teniendo en cuenta los errores del pasado para no volver a repetirlos en el futuro. La dura derrota puede ser sólo un alto en el camino si Calero encuentra de nuevo la senda en la que había metido a su equipo. Es crítico el momento de la temporada, ya que enfrentan los cartageneros al Huesca antes del parón y al Villarreal B en el primer encuentro de 2024. Se juega media temporada el conjunto albinegro a la vez que debe responder en Copa del Rey frente al Valencia y no puede caer en la vorágine negativa de este pasado fin de semana si quiere seguir con opciones. Derrota de los oscenses ante un Levante que sufre El Huesca, próximo rival del FC Cartagena, sufrió ayer una derrota en el campo del Levante UD y se queda en puestos de descenso, con cuatro puntos más que los cartageneristas, que vuelven a ser colistas de la categoría. Los oscenses fueron a remolque ene l marcador desde el primer minuto de juego con un gol de Algobia para los locales. En el tiempo de descuento de la primera parte, Carlos Álvarez hizo el 2-0. Y en el arranque el segundo período, a los dos minutos de juego, Obeng aprovechó un penalti para hacer el 2-1. Los levantinistas sufrieron en el tramo final para mantenerse por delante en el marcador, pero lograron contener las embestidas de un Huesca que se queda con 19 puntos y no da continuidad a su triunfo en la anterior jornada en casa frente al Rcing de Ferrol. El choque ante los cartageneros se jugará el jueves a las siete.