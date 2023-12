Cada vez son más los deportistas murcianos que son referentes en sus disciplinas. A la consagración de Carlos Alcaraz en tenis o la irrupción de Fermín Aldeguer en motociclismo, hay que sumar el gran momento que atraviesa Claudia León (31 de agosto de 2001) en kitesurf. Se trata de una talentosa kitesurfista nacida en Los Alcázares. La joven de 22 años ha firmado un gran año 2023, en el que ha conseguido ser tercera de la Global Kitesports Association en la modalidad de freestyle.

Los que conocen a Claudia la definen como una chica algo introvertida, pero que se le pasa toda timidez una vez que llega a la playa, su zona de confort. Personalmente es alegre y amigable además de trabajadora y tenaz en lo profesional. A pesar de su juventud, Claudia ha experimentado este curso la cara y la cruz del deporte de élite. Por un lado, cosechar unos grandes resultados y, por el otro, sufrir una lesión grave. Y es que el 12 de noviembre, entrenando en el Mar Menor para preparar la última prueba del campeonato Global Kitesports Association, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla, lesión aparatosa para todo deportista que le mantendrá en dique seco durante varios meses. «Fue entrenando en una de las maniobras que hizo al aterrizar. Es una lesión grave que le ha obligado a pasar por el quirófano. Le operaron la semana pasada y a partir de ahora ya con optimismo para empezar con la recuperación» explica su padre, Casimiro Martínez.

Una puesta a punto que ya ha comenzado en el pequeño gimnasio del que dispone en su casa, junto a su entrenadora, y que continuará los próximos días y meses con el trabajo de rehabilitación que hará en el centro deportivo del Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena.

Sea como fuera, al margen de la mala suerte de la lesión, es de valorar la gran temporada que Claudia León ha hecho. Un curso que comenzó de menos a más, alcanzando en la prueba de Salinas del Rey, en Colombia, un gran nivel que supo mantener en los sucesivos certámenes. Su lesión llegó justo antes de la última prueba en Fuwairit (Catar), prueba en la que de haber participado podría haberse llevado el campeonato. «La temporada ha sido muy buena», recalca su padre.

Un padre, Casimiro Martínez, que ha sido esencial en la afición de Claudia por este deporte: «Empezamos los dos juntos, yo iba a hacer un curso de kitesurf y Claudia se empeñó en que también quería hacerlo. A pesar de que tenía nueve años, los monitores no pusieron problema en que lo hiciera y a partir de ahí se disparó su amor por este deporte. Comenzó a competir cuatro años después, con 13 años», recuerda.

No solo fue amor por el kitesurf lo que impulsó a Claudia León a competir, sino también su evidente talento, que dejaba patente durante sus años como júnior, consiguiendo el Campeonato del Mundo en cuatro ocasiones, además de conseguir el Campeonato de España también de esta edad y tres veces más ya como profesional, siendo este año su último entorchado.

Unos grandes resultados que no se entienden sin muchas horas de esfuerzo y sobre todo entrenamiento. «Normalmente suelo entrenar tres días a la semana, una hora y media. Además, también hago musculación en el gimnasio combinado con muchos ejercicios preventivos para evitar lesiones, cosa que me ha ayudado mucho, porque hasta este año no he tenido ninguna lesión fuerte después de muchas temporadas compitiendo», indica Claudia León.

Una lesión que es muy temida por los kitesurfistas, pues tal y como explica Claudia, han ido teniéndola muchas rivales y esta vez le ha tocado a ella: «Ha sido durísimo, ya que me sentía muy bien, tanto física como psicológicamente. Lesionarme ahora ha supuesto un golpe bastante duro. Estoy en manos de una profesional para ir trabajando una serie de aspectos a nivel psicológico que tengo que ir mejorando», afirma la kitesurfista.

La rotura de ligamento cruzado anterior hará que la alcazereña no vuelva a competir hasta 2025, pues quiere afrontar este 2024 con calma y ganas de recuperarse totalmente de la lesión: «A pesar de todo afronto el 2024 con ganas. Hacía años que el cuerpo me pedía parar, está claro que no quería que fuera por este motivo, pero dentro de lo malo, le regalaré esa petición a mi cuerpo. También aprovecharé para enfocarme más en otros proyectos que quizás no podía atender por estar compitiendo», explica Claudia.

Una competición y, en general, un deporte que crece exponencialmente con el paso de los años y que será olímpico en estas próximas olimpiadas de París 2024, aunque no en la modalidad de freestyle, donde compite Claudia León. La joven fue tentada a formar parte del equipo olímpico español en Formula Kite, algo que no convencía del todo a la de Los Alcázares, que prefiere la modalidad de freestyle, y que ya con su rotura de ligamento toda suposición se ha agotado: «La modalidad de freestyle es de la que yo me enamoré, y lamentablemente no es olímpica aún, ni parece que lo vaya a ser a corto plazo. Quizás en unos años me pase a Fórmula Kite, para así en un futuro poder aspirar a representar a España en unos Juegos Olímpicos», termina diciendo la alcazareña.

De momento toca afrontar la recuperación para volver más fuerte y continuar dejando a Los Alcázares y al deporte murciano y español lo más alto posible.