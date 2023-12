La Unión Atlético no ha vivido el mejor cierre de año. Los de Palomeque encadenaron su segunda derrota consecutiva al caer en casa ante el Estepona. Un gol de Kingsley Fobi en el minuto 55 decidió el encuentro a favor de los visitantes, que refuerzan su posición de play off. Todo lo contrario ocurre en el bando unionense. Los locales encajan la tercera derrota en los últimos cuatro partidos y hoy podrían caer a la zona de descenso. De momento, ocupan el puesto de play out con 18 puntos, aunque la situación podría agravarse de ganar el Orihuela y el Antoniano.

Los de Palomeque volverán a la competición tras el parón navideño. El fin de semana del 7 de enero jugarán en el campo del Cádiz Mirandilla.