El UCAM Murcia se embarca esta mañana en la disputa de su último partido del año en el BeSoccer La Condomina, y lo hace sin su máximo dirigente, Víctor Cea, que fue destituido el pasado martes por los insuficientes resultados cosechados hasta la fecha. Ahora será el entrenador del filial, Raúl Guillen, quien será el encargado de liderar a los azul y dorado hasta la victoria frente al Sevilla Atlético. El encuentro se podrá seguir a través de Football Club, a partir de las 12:00 horas.

Al UCAM Murcia, que está haciendo una temporada bastante irregular, siendo imbatibles en casa y estando invictos, pero como visitante, habiendo sumado tan solo 4 puntos en 7 encuentros, se le suma la marcha de Víctor Cea, quien casi logró el ascenso el pasado curso. Raúl Guillén, actual técnico universitario afirmó ante los medios que los futbolistas se encuentran con predisposición y que están con ganas de revertir la situación.Al director deportivo del UCAM Murcia no le ha dado tiempo de traer un entrenador, habiendo sonado por las oficinas el nombre de Germán Crespo con el que ya estaba todo hecho prácticamente. Pero hoy el que se sentará en los banquillos azulones será Raúl Guillén, procedente del UCAM B, y anteriormente del División de Honor.

No se sabe aún con que sistema saldrá Raúl Guillén, ni si cambiará el planteamiento de Víctor Cea, pero en el once no habrá muchos cambios. Serna bajo palos, Blázquez y Mena en los carriles, acompañados de Vicente Romero y José Alonso en la zaga. En la medular estarán Yasser y Fer Pina, con Luque más adelantado, y arriba, Josema y Chinchilla por las bandas y en la punta del ataque, Arturo.

Partido duro el que afronta hoy el conjunto universitario, se mide al líder de la categoría, el Sevilla Atlético. El equipo andaluz viene de rascar un punto en su último encuentro en casa frente al Vélez, mientras que el UCAM Murcia llega de caer dolorosamente por 3-0 ante el San Roque de Lepe. Actualmente, el filial sevillista lleva 32 puntos liderando la tabla, y los azul y dorados 23, ocupando la sexta posición fuera de play off.