El Águilas FC visita la Constitución para medirse al Yeclano (17.00) en un partido con sabor a fútbol de antaño, del posiblemente mejor ambiente de fútbol que se puede ver en la Región de Murcia. Dos equipos y dos aficiones, separados por unos 200 kilómetros, que convierten esta cita en el partido más destacado del Grupo IV de Segunda RFEF, no solo porque está en juego la segunda plaza y el buen momento de ambos equipos, sino por la esencia de fútbol al que invita la cita.

El entrenador aguileño, Sebas López, no ha escatimado en elogios para el equipo que entrena Adrián Hernández. «Es un equipo que no arriesga en el inicio de las jugadas, que genera ocasiones de gol en las transiciones, son rápidos al espacio, con jugadores muy verticales y le está dando mucha productividad. De la nada hacen gol, de la nada sacan producto», afirmó. Aún con los elogios, el aguileño aclara que «su equipo va con todo. «Si somos capaces de seguir nuestro plan de partido y adaptarnos al terreno de juego, estoy convencido que vamos hacer un gran partido», adelantó. Sebas puntualizó que «el Yeclano está haciendo las cosas bien, va segundo y nosotros tenemos que ser capaces de que no nos filtren por dentro, como ante el Betis. Tenemos que ser capaces a defender mejor nuestra área, tener mayor posesión de balón, dominar el juego en campo rival, marcar el ritmo del partido, y tener personalidad con balón. Si todas esas situaciones las dominamos, vamos a estar cerca de la victoria», comentó el entrenador aguileño, quien sigue sin poder contar con el ariete Enamá.

Tampoco podrá jugar el lateral derecho Blas, sancionado, además de Pladeval, quien sigue con los problemas en la rodilla. Ismael Athuman, quien se retiró lesionado la pasada jornada, es duda. Por el contrario, recupera a Tropi, quien volverá a acompañar a Mario Abenza para formar la medular junto a Sandji, quien volverá a un equipo inicial que sufrirá pocos cambios, tan solo en defensa. Dani Pérez podría sustituir al sancionado Blas en la defensa, mientras que en la línea de ataque tampoco espera cambios con Aitor Pons e Isi Ros en las bandas y Francis Ferrón como referencia arriba.