El Real Murcia se despedirá del 2023 mañana (18.00 horas, FEF.TV) y no lo hará en un escenario nada fácil. El conjunto grana está a punto de alcanzar el ecuador de la temporada cargado de incertidumbres en el plano deportivo, al no poder plasmar sobre el césped la fuerte apuesta realizada este verano, y pondrá el broche al año en casa del líder del grupo II de Primera Federación. Nadie ha conseguido vencer allí desde que arrancó la campaña. El Castellón cuenta por victorias sus encuentros ante su público y el Real Murcia tratará de ser el primero en poder rascar puntos en Castalia para afrontar una Navidad algo más tranquila, a pesar de que seguiría alejado de la parte alta de la clasificación.

Se espera de nuevo un parón navideño y un mercado invernal movido en Nueva Condomina, aunque Pablo Alfaro no quiere mirar más allá del partido de mañana. «Si hacemos las cosas en Castellón como debemos y plantamos cara, por lo menos pasaremos una Navidad algo mejor todos. Pero pase lo que pase la línea de actuación no va cambiar mucho porque no podemos estar a expensas de un resultado. Ya veremos lo que ocurre a partir de ahí, pero vamos a pensar en el Castellón porque no puedo permitirme el lujo de desviar energía y tiempo a otra cosa que no sea este partido», aseguraba ayer el entrenador del Real Murcia en la previa del choque.

En este mismo sentido, sobre los cambios que se esperan en una plantilla de la que el técnico aragonés quiere contar con un número menor de efectivos y con la realización de tres a cinco fichajes, también se mostró cauto. «He compartido esta semana un buen rato con el presidente. Nos hemos escuchado, creo que tenemos bastante claro lo que se busca. Pero eso sucederá después, ahora vamos a Castellón y nos tenemos que centrar solo en eso», añadió.

Sobre la situación del Real Murcia actual, tras caer ante el Antequera en Nueva Condomina el pasado domingo, siendo uno de los equipos con peores números en su estadio esta campaña, Alfaro también quiso analizarlo con perspectiva. «No nos tenemos que volver locos, es una situación que se va dando y la única manera para revertir este tipo de situaciones es centrarte en el presente y en los objetivos más inmediatos. Lo demás ya se irá viendo, digamos que el hacer planes a largo plazo no tiene ningún tipo de sentido, ni para nosotros ni para el que va primero, porque esto es muy largo», dijo el técnico murcianista y añadió que «cuando empiezas muy bien puedes tener algún día que no estás tan acertado y los rivales te lo penalizan, cuando no estas en esa situación no tienes margen de error o es muy pequeño. Estamos en el camino de poder seguir creciendo mucho más».

Además, también valoró el malestar existente entre los aficionados al no pelear hasta ahora por los objetivos marcados a principios de la temporada. «Eso es algo normal y lógico. Sabiendo de las expectativas y del potencial del club es normal que exista malestar en la afición. Pero ese sentimiento también lo tenemos que tener nosotros mismos, y eso también forma parte de mi trabajo. Aquí no se puede venir a entrenar solamente, ese malestar tiene que ir intrínseco. Tenemos que tener ese punto de rebeldía para rebelarnos ante esta situación, y eso se consigue trabajando mucho y bien», concluyó.

El club grana lanza su campaña de abonados para la segunda vuelta

El Real Murcia ha aprovechado la antesala a las fechas navideñas más destacadas para lanzar la campaña de abonos de la segunda vuelta. El objetivo del club grana es alcanzar en este segundo tramo del calendario la cifra de los 15.000 fieles, tras los trece mil con la que cerró en el inicio de la 2022-2023, y bajo el lema ‘Nuestro mejor regalo volverá contigo’ ha dado a conocer los precios de los abonos.

Los aficionados que se abonen en este tramo de la campaña tendrán derecho a presenciar los 10 encuentros que restan. El primer partido del que podrán disfrutar los nuevos abonados será el del martes 2 de enero contra el Atlético B, que se disputará a las 21.00 horas en Nueva Condomina. Los precios para la Tribuna Preferente son de 140 euros (general), 125 euros (senior), 95 euros (joven), 90 euros (menor), 75 euros (infantil), 15 euros (baby). Para la Grada Lateral: 82 euros (general), 75 euros (senior), 65 euros (joven), 60 euros (menor), 45 euros (infantil), 15 euros (baby). En cuanto a los Fondos Norte y Sur: 75 euros (general), 60 euros (senior y joven), 53 euros (menor), 40 euros (infantil), 15 euros (baby); y para las Peñas: 65 euros (general), 55 euros (joven), 50 euros (menor).