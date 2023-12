El UCAM Murcia CB lleva unos días a ritmo frenético. Desde que el pasado domingo cayó lesionado Simon Birgander, la maquinaria se puso en funcionamiento para lograr un fichaje.

Parecía que con la llegada de Arturs Kurucs ya no habría más movimientos en la plantilla, pero al perder al sueco para cuatro meses, el club se tuvo que mover rápido para incorporar a Marko Todorovic, un pívot que estuvo hasta el pasado verano jugando en China y que se encontraba en el paro.

Si su pase internacional llega a tiempo, el domingo debutará con el equipo en el partido ante el Río Breogán. Pero además, se ha cristalizado la renovación de Rodions Kurucs hasta 2026. El nuevo contrato del alero letón, que está relanzando su carrera en Murcia, contempla cláusulas de salida para equipos de Euroliga y la NBA, donde ya jugó varias temporadas.

Ayer se presentó el acuerdo con Rodions Kurucs, aunque no estuvo presente el jugador por un problema de última hora que le impidió acudir a un acto donde Alejandro Gómez, director general, desveló que hace una temporada «ya intentamos ficharlo porque Sito Alonso lo conocía del Barcelona y no estaba teniendo minutos en el Partizán, pero sus agentes consideraron que era mejor ir al Betis. Sabíamos que aquí podía relanzar su carrera y hemos encajado desde el minuto 1. Es alguien que me recuerda a Sadiel por su generosidad y compromiso. Además, se ha encontrado súper querido por la universidad, el público y todos, y se le ha propuesto no solo renovar, sino ser un jugador importante. Su respuesta la vemos cada día en la pista, que marca el nivel defensivo. Nosotros, independientemente del dinero, tenemos que tener una identidad clara y Rodions nos va a dar mucho», declaró el madrileño.

De Marko Todorovic, quien ya estuvo en la victoria frente al Derthona en la Champions del miércoles en el Palacio, Gómez señaló que «buscábamos un jugador que fuera capaz de pasar bien el balón y con talento ofensivo. Sito tiene un recuerdo fantástico cuando lo entrenó en Bilbao y lo tuvo claro desde el primer momento», expresó, para señalar que «no tardó en contestarnos porque es muy amigo de Blagota Sekulic (segundo entrenador) y eso a él le ha motivado para venir».

Todorovic lleva sin competir desde el pasado verano, por lo que Gómez considera que «debemos tener paciencia porque lleva tres meses parado, solo entrenando. Es un jugador talentoso, aunque le costará coger el ritmo. Sus características nos van a permitir seguir jugando como lo hacíamos con Birgander», dijo. «En los tres primeros partidos le puede costar coger el ritmo, pero lo único que no puedes comprar en la farmacia es el talento y Todorovic lo tiene», puntualizó.

Gómez, en cualquier caso, está contento con la reacción del equipo después de la lesión de Birgander: «Cuando se lesiona un jugador puedes quedarte echo polvo o dar un paso adelante. Tanto Moussa Diagne como Sakho dieron un paso adelante en el partido de Champions porque el compromiso de esta plantilla es total y todos estamos remando en la misma dirección. Vendrán momentos malos y algún resultado que nos deje tocados, pero este año no hay egoísmo y se ve en la generosidad del equipo. Cuando hay esa unión como la de este año, es más fácil que salgan las cosas», recalcó.

Además, Gómez considera que no entrar en Copa no sería fracaso «porque no era ni un objetivo a principios de temporada», y que «no quiero jugarla y después desplomarnos como pasó hace dos años. Si entremos en la Copa del Rey, fantástico, pero tenemos que pensar que realmente se hace el análisis a final de temporada. A mí me motiva más el play off que jugar la Copa del Rey, por eso no hago cuentas. Si no entramos, será algo para motivarnos para los play off», terminó diciendo.