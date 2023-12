El UCAM Murcia CB se agarró a la fuerza del Palacio cuando lo más necesitaba. En su primer partido sin Hakanson ni Birgander, lesionados el pasado domingo ante el Valencia Basket, buscaba un triunfo que le permitiera tener la pelota en su tejado para diseñar un mes de enero con un calendario algo más benévolo. Y así fue. Su victoria ante el Bertram Derthona por más de cuatro puntos de diferencia (87-75) le permite depender de sí mismo en la última jornada de la fase regular de la Basketball Champions League.

O lo que es lo mismo, si el UCAM vence en Turquía al Tofas Bursa accederá por la vía rápida a la segunda fase del torneo sin necesidad de la eliminatoria previa que deben disputar los segundos y terceros clasificados de cada grupo. Eso permitirá al UCAM, en plena lucha por acceder a la Copa del Rey de Málaga en la ACB, contar con un calendario algo más asequible, y también para acoplar a dos de sus nuevas piezas como son el base Arturs Kurucs, quien debutó ayer tras llegar la semana pasada, y un Marko Todorovic, fichado este mismo miércoles y que viene para sustituir a Simon Birgander durante los cuatro meses de su lesión de tobillo.

El UCAM, que enlaza su decimotercer victoria consecutiva en casa en Europa, tiró más de oficio que de brillo para vencer al conjunto italiano. A pesar de ir siempre a rebufo en el marcador, le amenazó con dilapidar las ventajas universitarias para defender su posición de privilegio. Incluso en el tercer cuarto, donde el equipo murciano contó con su máxima renta de 18 puntos, logró recuperarse rápidamente para llevar el partido hasta los últimos minutos con opciones de cambiar el guion hasta el final.

Y eso que intentó el UCAM marcar territorio en los primeros compases del partido con un Troy Caupain muy activo ante la baja por lesión de Hakanson. Fue de menos a más el conjunto universitario, ganando confianza en su juego con el paso de los minutos, pero no conseguía sacar buenos lanzamientos y fue su defensa lo que le ayudó a sostener al Derthona en este tramo del choque (2-5). Dos buenas acciones de Dylan Ennis terminaron por ayudar a arrancar al conjunto universitario y un triple de Caupain al filo de la posesión le permitió ponerse por delante (9-7). Con las rotaciones llegó el momento para el debut de Arturs Kurucs, tras su fichaje la pasada semana, que entró a pista junto a su hermano para ejercer como base. Un triple de Jelínek, junto a una canasta más tiro adicional de Sleva, permitieron al UCAM despegarse en el marcador en los últimos minutos del primer cuarto (17-12).

Cinco puntos consecutivos de Arturs Kurucs abrieron el segundo cuarto y permitió al UCAM contar con diez puntos de ventaja (22-12), lo que provocó el tiempo muerto de Marco Ramondino. Se reaundó el encuentro con un ritmo mucho más lento a lo mostrado hasta entonces, pero lo intentó romper rápidamente el equipo murciano con un triple de Jelínek e intentando buscar el aro en los primeros segundos (26-14). Seguía sin mostrarse del todo cómodo el UCAM, sin fluidez en ataque pero siendo capaz de conservar su renta gracias a la defensa, por lo que Sito Alonso apostó de nuevo por Caupain y Sant-Roos en pista. Intentó correr el alero cubano y encontró en la primera acción a Rodions Kurucs para anotar desde el perímetro, y más tarde a Sakho para completar un ‘alley oop’ que levantó al Palacio (31-18). Sin embargo, un parcial de 0-5 del Derthona en apenas unos segundos provocó el tiempo muerto de Sito Alonso (31-23). Supo adaptarse el equipo murciano a lo que requería el partido y también supo mantener la paciencia para seguir buscando el aro con Ennis como referente, a pesar de no estar del todo cómodo (40-30).

Intentó imprimir el Derthona Basket una mayor intensidad y rápidez en su juego con la que logró desordenar al UCAM en algunas situaciones y mantenerse siempre a rebufo (46-36). Cinco puntos consecutivos de Caupain, acertando desde el triple, desatascaron a los de Sito Alonso durante estos minutos y dieron algo más oxígeno a los locales para seguir mostrando el mismo nivel defensivo que les estaba permitiendo dominar el marcador (53-36). Provocó el tiempo muerto de Ramondino, pero para entonces el equipo murciano ya había puesto la velocidad de crucero con un mate de Diagne (55-39). Un triple de Sleva permitió cortar un nuevo arreón del cuadro italiano y el UCAM llegó a ganar por 15 de diferencia a falta de dos minutos para cerrar el tercer cuarto (60-45). Sin embargo, el Derthona Basket consiguió acercarse de nuevo en el marcador al término de este periodo y rebajó la distancia hasta los nueve puntos (66-57).

El UCAM no pudo tener mejor entrada a la fase decisiva con un parcial de 4-0 de salida que tuvo que cortar de inmediato el entrenador visitante (70-57). Con Sant-Roos desempeñando el rol de base, junto a Jelínek y Rodions Kurucs, el equipo murciano trató de mantener la ventaja y buscar un tramo de final de partido algo más cómodo al estar obligado a ganar por una renta de cuatro puntos para depender de sí mismo en la última jornada de cara al primer puesto del grupo. El UCAM recuperó su habitual intensidad defensiva, pero entró en problemas con la cuarta falta de Sakho y la amenaza del bonus al mandar al tiro libre al Derthona en cada infracción a falta de seis minutos para la conclusión (74-64). Aguantó el tipo el equipo de Sito Alonso, pero su falta de acierto en ataque no le ayudaba a dibujar un desenlace más favorable y el técnico tuvo que solicitar tiempo muerto (76-66). Con el regreso de Diagne y Caupain a pista no cambió demasiado el guion, de hecho el Derthona continuó anotando desde el perímetro y a falta de dos minutos la diferencia era tan solo de siete puntos (78-71). Un triple de Sant-Roos, que entró tras tocar dos veces el aro, desatascó algo más a un UCAM que defendía su colchón para lograr hacerse con el ‘average’ (81-72). Aguantó el tipo el conjunto universitario, con un Derthona que apretó hasta la conclusión, y peleará en Turquía por el pase directo a la siguiente ronda de la Champions League (87-75).

Todorovic acude al partido tras firmar hasta final del curso

Marko Todorovic, el sustituto del lesionado Simon Birgander, presenció ayer el encuentro ante el Derthona Basket tras firmar un contrato hasta final de temporada con el UCAM. El pívot montenegrino regresa al baloncesto español tras estar el último año y medio en China, donde fue el máximo reboteador el pasado curso con el Ningbo Rockets, subcampeón de liga. Marko Todorovic, que está representando por Alexander Raskovic, de la agencia Wasserman, mide 2,08 metros de estatura y tiene 31 años de edad. Formado en la cantera del Joventut -es considerado cupo de formación-, debutó en ACB con la Penya para firmar posteriormente por el FC Barcelona, donde estuvo dos campañas. En 2014 fue cedido al Bilbao, donde brilló a las órdenes de Sito Alonso para marcharse al Khimki ruso y regresar a España en 2018 con el Joventut. Tras marcharse por primera vez a China, regresó en el verano de 2021 para jugar solo diez partidos con el Real Betis.