El FC Cartagena resucita. Después de un comienzo liguero para olvidar con Víctor Sánchez del Amo y la falta de victorias tras la llegada de Julián Calero, los albinegros apuntan a una salvación que se ha acercado en las últimas semanas. Varios futbolistas del cuadro cartagenerista han mejorado ostensiblemente sus prestaciones en las últimas citas, lo que podría determinar su continuidad en la plantilla hasta final de temporada. Lautaro, Luis Muñoz o Umaro Embaló son algunos ejemplos de jugadores cuyo rendimiento dejaba cuanto menos algunas dudas en según qué momentos. Sin embargo, han experimentado una cierta mejoría en el verde, aportando positivamente al equipo.

Por contra, otros casos siguen sin dar, por varios motivos, los resultados esperados. El caso más alarmante por su hipotética calidad es el de Juan Carlos Real. El atacante gallego desembarcaba este verano en la trimilenaria con el cartel de ser un jugador sobradamente contrastado en el fútbol profesional. Su experiencia en el Huesca y anteriormente en Almería, Tenerife o Deportivo avalaban la solidez de un futbolista que debía ser diferencial, sobre todo tras la salida de otro hombre talentoso en la línea de tres cuartos como el argentino Pablo De Blasis.

El coruñés no ha logrado asentarse de forma clara en el once con ninguno de los dos entrenadores y su aportación ha sido insuficiente, a pesar de aparecer en momentos importantes como en el reciente partido frente al Sporting de Gijón en el Cartagonova. Con su gol, Real cortó la crisis de resultados de los albinegros como locales. Aun así, un peso insuficiente acorde a las expectativas de su incorporación.

Otro jugador que sigue sin demostrar sus teóricas dotes es David Ferreiro. El orensano está completando una segunda temporada como albinegro que recuerda a la del año pasado. Sin pena ni gloria. Sus problemas físicos y falta de continuidad han cristalizado en una aportación sumamente discreta con solo tres titularidades ligueras y el agravante de que se trata de un jugador experimentado cuyo fichaje no quedó justificado el curso pasado.

El caso de Ferreiro resulta más llamativo al tratarse de un extremo puro que ha visto como ambos entrenadores han apostado por otros jugadores. Un ejemplo paradigmático sería el neerlandés Hector Hevel, a pesar de no encontrarse en su esperable posición natural. Jairo, Jansson o Umaro, entre otros, se han postulado también como opciones más prioritarias para Calero de cara a actuar en los costados.

El último gran ejemplo de futbolista que sacaría un suspenso en esta primera parte de la temporada es Jony Rodríguez. La afición cartagenerista no ha visto prácticamente ni un solo ápice de las capacidades del asturiano. Los problemas físicos y la falta de forma han sido una tónica constante que han acompañado a un mediocampista con experiencia incluso en Primera División con Sporting, Málaga o Alavés. El de Cangas del Narcea solo ha vestido unos 68 minutos la elástica cartagenerista, repartidos en dos suspiros ligueros, y el partido de Copa del Rey frente al Azuaga. La nota positiva de uno de los fichajes más desconcertantes del pasado verano en el Cartagena es que está volviendo a entrenar con el grupo y podría convertirse en un efectivo a disposición de Julián Calero próximamente. La cuestión se focalizará en saber si para entonces, Jony será solo una fugaz y discreta anécdota en la historia del FC Cartagena o todavía tendrá chance para aportar en el objetivo de la permanencia.

«Nuestra autoestima y confianza ha mejorado y la unión del grupo es fuerte»

Tomás Alarcón repasó ante los medios la situación actual del FC Cartagena en los días previos al partido frente al Burgos. Los albinegros recibirán a los burgaleses el sábado (18.30) en el Cartagonova. De cara a esta cita, el jugador albinegro manifestó que el trabajo que venía haciendo el equipo al fin está dando sus frutos: «Nuestra autoestima y nuestra confianza ha mejorado y la unión del grupo sigue fuerte». El chileno alertó de la peligrosidad de un rival que desembarca en la ciudad portuaria en una buena dinámica: «Tenemos que tener cuidado porque vienen con la misma racha que nosotros, pero con nuestras armas podemos sacar los tres puntos», dijo el futbolista, que es uno de los fijos de Julián Calero desde su llegada.

El atacante cedido por el Cádiz también opinó que recibir a un equipo de Primera División en Copa del Rey como el Valencia «ha sido una grata sorpresa». Sin embargo, Alarcón expresó que la atención de la plantilla está centrada en los próximos compromisos ligueros. Sobre su situación personal, el joven futbolista del Cartagena reconoció sentirse feliz de jugar en la ciudad portuaria: «Estoy en un sitio maravilloso y no me arrepiento de la decisión que tomé», recalcó un jugador que lleva disputados 975 minutos en once partidos con los albinegros. Este sábado volverá a ser clave ante el Burgos.