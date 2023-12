El UCAM Murcia CF ha anunciado la destitución del técnico madrileño Víctor Cea y está negociando, según ha podido saber esta Redacción, con Germán Crespo, ex del Córdoda. La derrota sufrida el pasado domingo en el campo del San Roque de Lepe ha precipitado el despido del entrenador, que llegó al banquillo en el tramo final de la pasada temporada y que no logró el ascenso después de clasificar al equipo para el play off de ascenso.

Los universitarios ya están negociando con Germán Crespo, quien se podría sentar ya en el banquillo el domingo ante el Sevilla Atlético, líder del grupo IV de Segunda RFEF. El granadino se encuentra sin equipo desde abril de este año, cuando fue despedido del Córdoba, al que la temporada anterior había ascendido a Primera RFEF tras sustituir en el banquillo a Pablo Alfaro, actual técnico del Real Murcia CF. El UCAM Murcia se encuentra en estos momentos en la sexta posición, fuera de las plazas que dan derecho a jugar el play off de ascenso. El pasado verano confeccionó una plantilla que tenía como claro objetivo alcanzar el ascendo directo acabando como líder del grupo IV, pero de momento se encuentra muy lejos de las expectativas.