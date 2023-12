El Fútbol Club Cartagena vuelve a afrontar una jornada de LaLiga Hypermotion como un verdadero reto. Todas lo están siendo en esta aciaga temporada del cuadro albinegro, pero con más razón se considera este caso ya que visita el Cartagonova un Real Sporting en plena forma. Los asturianos son segundos en la tabla clasificatoria y sólo han hincado rodilla en tres ocasiones durante lo que va de curso. En una situación completamente diferente anda el equipo de Julián Calero que, en crisis mental y de resultados, se aferra a la fe para lograr la victoria y seguir peleando la permanencia.

Julián Calero aún no ha logrado su primer triunfo como entrenador del FC Cartagena después de diez partidos de liga. Si bien es cierto, ha estado muy cerca varias veces. Lo estuvo frente al Racing de Ferrol y, más recientemente, contra el Real Oviedo, Albacete y Tenerife, pero en todas las ocasiones terminó en drama. Cuatro empates, tres de ellos in extremis y un factor común: el balón parado.

El Cartagena de Calero ha ido creciendo con el paso de las jornadas, no obstante, siempre ha encontrado un impedimento para llevarse la victoria. El equipo se ha convertido en un grupo sólido y competitivo que planta cara a cualquier rival y en cualquier circunstancia, pero termina siempre con el mismo resultado. El balón parado le ha quitado al cuadro albinegro hasta siete puntos, con los que vería mucho más cerca la orilla de la salvación, una orilla que ahora mira Julián y todo el cartagenerismo «desde el catalejo» a ocho puntos de distancia.

El balón parado fue culpable de no sumar más puntos en Ferrol, en Miranda de Ebro, en Oviedo y en casa frente al Albacete. Por último, también el motivo del último ‘palo’ en el Heliodoro la pasada fecha. Ángel Rodríguez encontró un balón suelto en el área cuando el reloj marcaba el minuto 93 en un clamoroso error de la zaga cartagenera. Un error que no puede volver a ocurrir.

Debe «apurar todas sus opciones» el conjunto de la ciudad portuaria para vencer al Real Sporting. Los gijoneses son segundos en la tabla, con 32 puntos, y se sitúan a sólo cuatro del líder mientras que el Real Valladolid le pisa los talones con la misma puntuación. El buen momento de forma de los de Miguel Ángel Ramírez se ve reflejado no sólo en la clasificación, sino también en sus números: los sportinguistas han ganado nueve de los diecisiete partidos disputados hasta ahora, han empatado cinco y han perdido tres. En la búsqueda del ascenso directo, no se pueden permitir un tropiezo como los que han tenido recientemente contra Amorebieta -1 a 1- y Alcorcón -0 a 0-, pero que solventaron frente al Eldense -2 a 0-.

En cuanto al parte de bajas, Calero no tiene dudas. Sabe que no podrá contar con Kiko Olivas ni Arnau Solà por lesión, además de la sanción por acumulación de amarillas que cumple Tomás Alarcón. Por otra parte, recupera a Alfredo Ortuño tras cumplir su ciclo de tarjetas. Por su parte, Miguel Ángel también recupera a Christian Rivera tras cumplir ciclo de sanción. Enol Coto, Esteban Lozano y Díez entran en una lista en la que no están Nacho Martín, Queipo ni Campuzano para enfrentar al Fútbol Club Cartagena.