El FC Cartagena vive inmerso desde comienzo de temporada en una agonía constante, y paradójicamente, cuando da un paso al frente en el marcador, es cuando más sufre. Con tantas negaciones tanto en sensaciones como resultados choque tras choque, que el Cartagena consiga embocar la pelota en la portería contraria es prácticamente equiparable a celebrar tres goles de temporadas anteriores. Pero, pese a ese furor por ver al cuadro de la trimilenaria poder pelear en marcador un partido estas últimas jornadas, el resultado casi siempre es el mismo, acabando por desolar al aficionado albinegro.

En el fulgor del éxito inicial, y verse por delante, el FC Cartagena se encuentra directamente atrapado en una trampa psicológica que ha terminado por ser su propio calvario. El equipo albinegro se ha puesto al frente en el marcador en seis emocionantes encuentros de liga (Villarreal B, Ferrol, Racing Santander, Oviedo, Albacete y Tenerife), pero tras el espejismo de ponerse por delante, una historia de empates y derrotas se ha tejido en el tapiz de la temporada albinegra.

En el papel, tomar la delantera en un partido debería ser un motivo de alegría y confianza. Sin embargo, la cruda realidad revela que, en cinco de los seis partidos en los que el FC Cartagena ha liderado, ha acabado empatando o perdiendo. La aparente ventaja se desvanece, dando paso a una trama de desafíos psicológicos que afectan la capacidad del equipo para sellar la victoria.

La necesidad ya no de puntuar, sino de deber sumar de tres en tres y el prácticamente no valer otra opción, es como un ancla atada a los futbolistas de Cartagena. Una carga de responsabilidad, nerviosismo y necesidad que hacen a los ahora dirigidos por Julián Calero, caer en la preocupación y el miedo por defender a cualquier coste el resultado positivo, normalmente, de forma muy hundida en campo propio. Zona donde si vienen mal dadas, acciones que no reportan peligro en circunstancias normales, pueden terminar por pasarte factura.

El coste de este espejismo se hace evidente al analizar los números defensivos del FC Cartagena cuando va por delante en el marcador. El equipo ha recibido, en promedio, ocho tiros en contra, mientras que apenas ha logrado generar dos a favor. Este desequilibrio en las estadísticas revela una vulnerabilidad preocupante en la retaguardia albinegra cuando defiende resultados.

Además, la disposición defensiva del FC Cartagena permite a los rivales realizar hasta 17 pases por acción de ataque contrario, más del doble de los siete pases que ejecutan los cartageneristas cuando atacan en este escenario. Esta brecha en la capacidad de controlar el juego desde atrás ha sido explotada por los adversarios, quienes han logrado mantener un más que destacado 65% de posesión cuando el FC Cartagena se encuentra en ventaja.

Otro punto de dolor para el FC Cartagena, y uno de los que más puntos y goles les ha costado, reside en el desempeño en las jugadas a balón parado. El 39% de los córners rivales terminan en remate, evidenciando las dificultades del equipo para defender estas situaciones críticas. Además, los rivales han tenido éxito en el 80% de sus pases una vez sobrepasado el último tercio de campo, aprovechando las grietas en la línea defensiva del Efesé cuando este se encuentra en posición de defensa de resultado.

En busca de soluciones

Como vemos, la tendencia al miedo y al temor a perder del cuadro cartagenerista cuando se ve por delante en el marcador, le ha propiciado un castigo importante en puntuación. Hasta ocho puntos en total por goles pasados el 90’.

Aún así, es un ejercicio sobre el que Calero ya ha puesto el foco, aunque sin resultado, el equipo notó mejora en acciones ofensivas en su último lamento en el Heliodoro Rodríguez de Tenerife. Los albinegros disfrutaron de varias acciones claras para cerrar el encuentro, pero no se terminaron por materializar. En medio de este espejismo del éxito y los números desfavorables, el FC Cartagena se encuentra en una encrucijada. ¿Cómo escapar de esta trampa psicológica y transformar el liderazgo efímero en victorias sólidas? Julián Calero y su equipo técnico encaran este desafío desde su llegada prácticamente. A sabiendas de que el grupo ya «había sufrido alguna que otra situación anormal» anterior a su llegada, aún no ha conseguido desprenderse de esa mala fortuna para cerrar partidos.

Aunque no todo es cuestión de suerte, ya que resulta evidente que la estrategia de replegarse, a pesar de tener una intención completamente opuesta, ha tenido consecuencias sumamente negativas para el Cartagena en varias ocasiones.