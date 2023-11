Una primera parte en la que rozó la excelencia le bastó al Águilas para superar con claridad a un At. Antoniano (3-1) que no supo cómo para el vendaval de fútbol que le imponía el equipo costero. La incertidumbre de jugar como local en el Artés Carrasco de Lorca de disolvió antes de comenzar el partido, puesto que no se sabía si la afición costera respondería con el desplazamiento y no falló, desplazándose en masa, más de 2.000 aficionados llenaron las grada del estadio lorquino.

Un Águilas que está en una inercia muy positiva, suma cuatro victorias en los últimos cinco partidos, se ha situado a dos puntos del líder, el Sevilla At. Sorprendió Sebas López con el dibujo de su equipo de inicio, saliendo por primera vez con un doble pivote, Mario Abenza y Tropi, y dos delanteros, Francis Ferron y Emaná. No pudo arrancar de mejor forma el partido para los locales, pues en la primera jugada de ataque, Aitor Pons lograba desde la banda izquierda un centro al área que remataba de cabeza Francis Ferrón a gol, adelantando a los costeros. La única jugada de peligro de los visitantes fue en una salida rápida de Javi, quien llegaba solo ante Iván Buigues, que le ganaba el duelo manteniendo su portería a cero. Justo antes del descanso llegaba el golazo de la tarde, en una jugada por banda derecha de Blas e Isis Ros, la defensa visitante despeja el esférico que salía fuera del área, donde Mario Abenza muy sutilmente enviaba el balón a la escuadra de la portería de Antonio Miguel. Al inicio de la segunda parte, el entrenador visitante Oscar Sánchez, no contento con la actuación de su equipo, realizó cuatro cambios, un movimiento que, sumado a la amplia ventaja de los locales, llevó a un segundo acto muy insulso, sin apenas ocasiones, con poco fútbol e intensidad. Tan solo en los últimos minutos subió el interés, tras un penalti que se resolvió con Álvaro Rivero acortando distancias, lo que obligó a los costeros a despertar de sesteo y controlar el esférico en la medular, finalizando la cita sin sorpresas y con un equipo costero que tiene el liderato más cerca.