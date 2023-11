El UCAM Murcia CF es un equipo totalmente distinto cuando afronta sus partidos lejos de su estadio. El conjunto universitario todavía no sabe lo que es ganar fuera de casa esta temporada, algo que necesita si quiere pelear por los primeros puestos del grupo IV de la Segunda Federación, y eso es lo que buscará el domingo, a las 16.30 horas, ante la Balompédica Linense. «Lo primero de todo es pedirle perdón a la afición porque no son números aceptables como visitante. En casa estamos dando el nivel que queremos y esta plantilla está centrada y comprometida en cambiar esa dinámica. Girando esa situación encontraremos el rumbo adecuado a la temporada que queremos hacer», explicaba ayer el técnico universitario.

El UCAM, que viene de ganar el Cádiz Mirandilla en La Condomina, confía en poder sumar los tres puntos para engancharse de nuevo a la zona del play off, aunque no será nada fácil ante una Balona que cuenta con los mismos puntos en la clasificación (17) que el cuadro murciano. «Nos vamos a enfrentar a un rival con jugadores contrastados o de superior categoría. Yo he entrenado a alguno de esos futbolista y sé que es una plantilla muy competitiva. Además cuentan con un gran entrenador, al que me he enfrentado ya en varias ocasiones. Nuestro reto es conseguir los tres puntos en su campo», añadía ayer Víctor Cea, quien también desveló que cuenta con varios futbolistas de su plantel que arrastran molestias físicas y podrían perderse el duelo.