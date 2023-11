El FC Cartagena viaja mañana a las Islas Canarias para enfrentarse el próximo domingo al CD Tenerife en una situación clasificatoria límite que arrastra desde hace demasiado tiempo. Pese a ello, su técnico, Julián Calero, mantiene el ánimo, la esperanza y la motivación como elementos clave de un discurso que cala en su plantilla. «Son muchas semanas sin ganar y eso es un lastre. Hemos recobrado ánimos y hemos vuelto a generar esperanza. Es fundamental tener esperanza en la vida, porque va estrechamente ligada al ánimo. Si tienes esperanza y ánimo, tienes fuerza para seguir adelante. Eso es lo que hay que transmitir a los jugadores para continuar y para creer en que se puede revertir la situación», afirmó en primera instancia.

Según el entrenador albinegro, la semana ha tenido mucho «trabajo mental» porque no quiere que el equipo pierda la actitud. «Si te quedas sin actitud, cada uno hace un poquito menos. Un poco menos de profesionalidad, de ganas o de interés y todo junto nos lleva a la ruina. No queremos caer en la mediocridad, sino creer que podemos», reiteró.

Aunque pudiera parecerlo, Calero defiende que la fe de los suyos no es ciega, sino que está basada en hechos. «Estamos mal clasificatoriamente, pero queda tiempo. Los jugadores mandan un mensaje positivo porque les invito a que lo sean. Po ejemplo, llevamos tiempo sin ganar, pero yo digo que llevamos dos partidos sin perder», explicó. «No vivo en la inopia y sé que la situación es fastidiada, pero nos agarramos a que hemos estado muy cerca de la victoria aunque siempre nos pase algo por circunstancias propias o ajenas», añadió el entrenador poco después.

Después de realizar Julián un informe psicológico de su grupo, fue preguntado por el rival de este fin de semana y sus problemas en cuanto a resultados y bajas. «No estamos para hablar de dinámicas de los demás», zanjó el técnico antes de desvelar las circunstancias adversas con las que afronta el choque. «Kiko Olivas se ha vuelto a lesionar y Arnau Solà también. Tenemos a Ayllón entrenando a medio gas y jugará este fin de semana con el filial para coger minutos. Ortuño también está con la sanción por amarillas», desveló.

«Ellos tienen muchas bajas, pero tienen profundidad de plantilla. Es un equipo que ha estado en el liderato y que hace muy bien las cosas», recordó. «Garitano tiene muy claro cómo juegan sus equipos y lo hacen muy bien», añadió sobre el entrenador contrario y su equipo. El de Parla repitió su idea de no mirar al rival ni sus circunstancias y centrarse en el trabajo propio. «Nuestra oportunidad es cada día y así lo tenemos que ver. No amedrentarnos contra nadie, no creernos menos que nadie y alimentar la esperanza», aseveró.

En un análisis más profundo de las ausencias de Ortuño, Kiko y Arnau, Calero admitió que ya tiene una opción para sustituir al delantero y que los defensas han sufrido lesiones diferentes a las anteriores. También recordó que Jony Rodríguez no estará disponible.

Por último, el preparador quiso agradecer el apoyo público de su presidente, Paco Belmonte, que confirmó hace dos días en una entrevista con La 7 TV su continuidad hasta final de temporada sea cual sea el resultado de los partidos. «Ellos ven como nos estamos entregando, pero la realidad del fútbol es que hay que ganar y aún no he tenido ese acierto. Eso debilita el mensaje y agradezco enormemente que haya apoyo público, pero yo entiendo cómo funciona el fútbol y sé que si no se gana, el entrenador es el primer damnificado», aclaró. «El resultado no me va a condicionar en mi forma de entender el fútbol», concluyó Julián Calero.