Julián Calero, entrenador del FC Cartagena, ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque de este fin de semana frente al CD Tenerife para trasladar a su afición el sentimiento desde dentro del vestuario. El técnico mantiene la esperanza en lograr un objetivo cada vez más complicado y asegura que los jugadores lo están dando todo. "Son muchas semanas sin ganar y eso es un lastre. Hemos recobrado ánimos y hemos vuelto a generar esperanza. Es fundamental tener esperanza en la vida, porque va estrechamente ligada al ánimo. Si tienes esperanza y ánimo, tienes fuerza para seguir adelante. Eso es lo que hay que transmitir a los jugadores para continuar y para creer en que se puede revertir la situación", ha afirmado.

Los últimos mensajes públicos de Mikel Rico o Damián Musto demuestran que el mensaje del entrenador cala en la plantilla y así lo cree el propio Calero. "El mensaje tiene que ser creíble y lo es. Estamos mal clasificatoriamente, pero queda tiempo. Los jugadores mandan un mensaje positivo porque les invito a que lo sean", ha expresado. "No vivo en la inopia y sé que la situación es fastidiada, pero nos agarramos a que hemos estado muy cerca de la victoria aunque siempre nos pase algo por circunstancias propias o ajenas. Hay que reconocer las cosas como son, pero vemos que no estamos tan lejos", ha añadido más tarde.

A pesar de los problemas del Tenerife en cuanto a resultados y lesiones, Julián ha asegurado que los albinegros no están "para hablar de dinámicas de los demás" para pasar a desvelar nuevas lesiones e inconvenientes en su grupo. "Kiko Olivas se ha vuelto a lesionar y Arnau Solà también. Tenemos a Ayllón entrenando a medio gas y jugará este fin de semana con el filial para coger minutos. Ortuño también está con la sanción por amarillas", ha comentado para poner en contexto el duelo. "Ellos tienen muchas bajas, pero tienen profundidad de plantilla. Es un equipo que ha estado en el liderato y que hace muy bien las cosas", ha recordado.

Por último, Julián ha agradecido a Paco Belmonte su confianza hasta final de temporada, aunque asegura que nada condicionará su forma de trabajar. "Ellos ven como nos estamos entregando, pero la realidad del fútbol es que hay que ganar y aún no he tenido ese acierto. Eso debilita el mensaje y agradezco enormemente que haya apoyo público, pero yo entiendo cómo funciona el fútbol y sé que si no se gana, el entrenador es el primer damnificado", ha explicado. "El resultado no me va a condicionar en mi forma de entender el fútbol", ha concluido el entrenador del FC Cartagena.