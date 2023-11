El UCAM Murcia volvió a la senda de la victoria al ganar por la mínima al Cádiz Mirandilla, un partido donde los universitarios disputaron un gran primer tiempo, donde pudieron haberse puesto con más ventaja, pero no hubo más acierto que el de Arturo al borde del descanso.

Los segundos 45 minutos se volvió a ver algo que se viene repitiendo en las últimas jornadas. El equipo que dominó el primer acto salió de manera distinta al segundo, con imprecisiones, con fallos en la toma de decisiones, y sumando que el rival subió el ritmo y le presionó más, arriconando a los de Víctor Cea, que permitieron al rival crear ocasiones para acabar pidiendo la hora.

El equipo no puede aguantar un partido completo, los 90 minutos, con el mismo ritmo, ya sea empezando el primer tiempo descuadrado o desconectado, y después, en la segunda mitad se conecta o viceversa. Esto hace que el UCAM no consiga sentenciar partidos o que se lleve los encuentros de manera cómoda, porque de alguna forma siempre acaba sufriendo.

Esto no solo se aplica a los 90 minutos que dura el partido, sino que también tiene que ver con la temporada del UCAM Murcia, donde se aprecian dos equipos totalmente distintos. Jugando como local se observa a una imagen, mientras que cuando la expedición azul y dorada lo hace como visitante, es otra.

Cuando el UCAM Murcia parte como local, los futbolistas se crecen, salen más motivados, y quitando el bajón de forma en las segundas mitades, el equipo compite y salta al campo con ganas de darlo todo y llevarse los 3 puntos, y así ha hecho porque después de 12 jornadas los universitarios siguen invictos en el BeSoccer La Condomina, donde en 6 partidos, han empatado uno y han vencido en 5 ocasiones.

La cosa se pone fea cuando Víctor Cea y los suyos se montan en el autobús para jugar en otro campo. El equipo que se ve que no es el mismo que en casa, no tiene esa confianza, no sale con la misma intensidad. Parece que tiene pánico a jugar sin el respaldo de su afición, y ahora mismo cosecha 5 derrotas y un empate como visitante.

El UCAM Murcia y su equipo técnico tienen que ponerse las pilas para mejorar como visitante para soñar con el ascenso, ya que no se puede pretender subir de categoría sin poder ganar fuera de casa, y además también tienen que incrementar el rendimiento de sus futbolistas para que puedan aguantar todo el partido y no acaben pidiendo la hora.

El UCAM Murcia tendrá la oportunidad de romper esa racha y salir del agujero en el que se encuentra el próximo domingo visitando La Línea de la Concepción para medirse al RB Linense.