La aguileña Maitane López Millán, tras quedar la pasada temporada campeona de la Copa de la Reina con el Atlético de Madrid, se marchó a Estados Unidos para jugar en el Gotham FC, con quien ha logrado el título de Campeonas de la NWSL, la máxima categoría del fútbol femenino de Estados Unidos.

Ahora, mientras pasa unos días en Águilas con su familia y amigos, ha atendido a La Opinión para contar su experiencia y su éxito en el fútbol estadounidense. «Voy a estar una semana, con mis abuelos, con mi familia, con muchas ganas de estar con ellos, porque solo los he podido ver por videollamada y a veces por la diferencia horaria ni se ha podido. Llego con muchas ganas de disfrutar de ellos», cometa a esta redacción Maitane, quien también ha dado una sorpresa al equipo femenino de la UD Águilas, presentándose inesperadamente para realizar un entrenamiento con ellas.

Maitane asegura que lograr ser campeona de liga en Estados Unidos es algo indescriptible: «Me siento increíble, es una sensación espectacular cuando apuestas por una ilusión y consigues ganar el título, es algo indescriptible y que te da muchísima felicidad», relata, recordando todavía una celebración que «fue a lo grande, sin duda, muy al estilo americano».

«Cuando volvimos al vestuario después de recibir la copa y las medallas estaba todo el vestuario envuelto en plástico para que pudiésemos tirar todos los líquidos y celebrarlo, nos dieron también las gafas estas de la nieve que ahora las han puesto muy de moda para la celebraciones, fue espectacular», indica, añadiendo que «se cubrió el suelo de líquido entonces se empezaron a deslizar todas las jugadoras hacía la copa y bueno salieron unas fotos espectaculares».

Maitane llegó al Gotham hace unos meses, en su primera experiencia en la liga de Estados Unidos y se proclamó campeona a la primera, algo que destaca en su conversación con este diario. «Mi primer año, que ni siquiera es un año, solo han sido 4 meses y un título, un sueño cumplido», además asegura que ir a jugar a Estados Unidos ya «era un sueño».

«Jugar la Liga de Estados Unidos y conseguir jugar, qué puedo pedir más. He jugado la gran mayoría de los partidos de titular y casi todo el partido, además, llevarme un título en mis primeros cuatro meses que es algo muy difícil», dice, añadiendo que «incluso hablando con mis compañeras, hay muchas muy famosas que han estado en la selección, han ganado mundiales, pero nunca han conseguido un título en la Liga y eso hace que todavía sea incluso más especial para mí».

El Gotahm es un equipo con señas de identidad españolas, además de Maitane, el entrenador es Juan Carlos Amorós, quien tiene como compañeros en el cuerpo técnico a Jesús Botello y Adrián Benítez. En la plantilla también aparece Esther González, que fue quien marcó el gol del triunfo al OL Reign, que les dio el título de campeonas. «Le llaman el Spanish Gotham», cuenta Maitane, añadiendo que «somos muy felices de llevar ese pedacito de España por Estados Unidos, esta representación de nuestro país».

«Con cinco españoles en el equipo, la adaptación es más fácil, porque si el entrenador y parte del cuerpo técnico hablan tu idioma pues es mucho más fácil», comenta. Además explica que «nosotros tenemos la idea de jugar al fútbol más al tiki-taka, entonces es como un mix entre el poderío físico y el cuidar el balón como lo cuidamos nosotras».

Tras lograr el campeonato ha recibido muchas llamadas de felicitación. «Más que llamadas muchos mensajes, mucha gente que me apoya y yo lo agradezco muchísimo, incluso gente que yo creo que no me conoce, se ha tomado el tiempo de escribirme y de felicitarme por el título y es algo que agradezco mucho», dice. «Cuando una deja todo y se va a otro país que está lejísimos de su familia, pues a veces tienes esos momentos de duda de decir habré hecho bien porque siempre hay momentos difíciles pero bueno también hay que aprovechar estos momentos de celebración para agradecer mucho a toda esa gente que siempre está apoyándome sobre todo a mi familia y también a esos mensajes que he recibido por el título»

Pero la llamada que más ilusión le hizo, la realizó ella «después del partido cuando nos dieron las medallas y el trofeo, me fui corriendo al vestuario a coger el móvil e hice una videollamada a mi madre y a Rafa, la verdad es que eso fue lo que más me llenó de satisfacción porque es compartir con las personas que siempre han estado conmigo desde pequeña», cuenta, recordando que «saber que aunque en España creo que eran las 5 de la mañana ellos habían estado viendo el partido y estaban ahí apoyándome y mandándome mucha energía, así que muy feliz de haber podido hablar con ellos después del partido».

Maitane se marchó de pequeña a Mallorca con su madre, en donde comenzó a jugar al fútbol, después pasó por la UD Levante, la Real Sociedad, el equipo de su familia paterna; y por el Atlético de Madrid. Ahora en estos momentos de éxito también recuerda su trayectoria: «Igual que en la vida fuera del fútbol yo creo que cada momento que vives te hace aprender para el siguiente y te va moldeando como persona y a mí cada equipo por donde he pasado me ha moldeado como jugadora y como persona también, muy agradecida por todos los equipos en los que he pasado y acordándome de los muchísimos buenos recuerdos de cada uno y también disfrutando ahora, de estar en el Gotham, de Estados Unidos, de mi nueva etapa y con ganas de más», concluye Maitane López, que en estos días también está disfrutando de Águilas y de su familia.