El rendimiento de la plantilla del FC Cartagena no está siendo el esperado. El conjunto albinegro ya no cuenta con algunas de las figuras que impulsaron su crecimiento y buen hacer durante las últimas temporadas en Segunda División. Rubén Castro, De Blasis, Aarón Escandell o Toni Datkovic son solo algunos ejemplos de jugadores que dejaron su impronta en la trimilenaria desde el retorno del club a LaLiga Hypermotion.

Esta temporada, la escuadra portuaria comenzó su andadura con un roster menos talentoso, pero a priori con la calidad suficiente para salvar la categoría. Sin embargo, el paso de las jornadas deja a un Cartagena hundido en la tabla, aunque con ciertos e, igualmente insuficientes, atisbos de mejoría. Encarando la recta final de noviembre, el mercado invernal se acerca paulatinamente y en la comisión deportiva deberán hacer los deberes para reforzar el grupo con el objetivo de la permanencia entre ceja y ceja.

El propio entrenador del Cartagena, Julián Calero, manifestó indirectamente en rueda de prensa la semana pasada que el equipo presenta carencias. El técnico parleño, por ejemplo, destacó la ausencia de jugadores cuya virtud sea la posesión y tenencia del balón. Lo cierto es que prácticamente todas las líneas son susceptibles de reforzarse. Empezando por el ataque, la delantera está siendo un monólogo de Alfredo Ortuño. El ariete ha gozado de confianza plena con los dos técnicos del Cartagena esta temporada. Ortuño aparece además como pichichi del equipo con cuatro dianas. Sin embargo y, a pesar del voluntarioso y encomiable papel del yeclano, el rendimiento de la parcela ofensiva deja mucho que desear mirando los datos. El equipo de la trimilenaria aparece como el segundo menos goleador de la competición con 13 goles, solo por delante del Huesca.

Juan Carlos Real, uno de los fichajes de más relumbrón del verano, no está dando el rendimiento esperado. El gallego no ha llegado a ser de los fijos y su discreta aportación no llega al aprobado. Otra incorporación como Lautaro apenas ha contado con opciones, teniendo un papel más residual que hombres como Iván Ayllón. El canterano gozó de protagonismo con Víctor, pero su presencia se ha ido difuminando.

Otros hombres de ataque tampoco han dado un paso adelante de forma sólida y clara como Narváez. Todo ello pone el primer foco en una delantera que en años anteriores rindió a buen nivel y que necesita sumar efectivos de manera urgente.

El centro del campo será otro de los grandes caballos de batalla de cara al mercado invernal. La marcha de De Blasis sigue siendo un agujero negro del que el Cartagena no se ha repuesto. Hector Hevel aspiraba, sobre el papel, a suplir el hueco del argentino. Sin embargo, la contribución del neerlandés no ha sido ni mucho menos brillante en línea de tres cuartos o tirado a banda, independientemente de sus problemas físicos.

El digno papel de Luis Muñoz o Tomás Alarcón no tapa las carencias de una medular cuyos integrantes más veteranos tienen un rol mucho más secundario respecto al año pasado. Musto y Mikel Rico no cumplen el papel de mediocampista organizador que quizás precisa el cuadro cartagenerista, por lo que la comisión deberá poner en el radar a un centrocampista aplicado en las labores de posesión y creación.

Las bandas se postulan como otro quebradero de cabeza. Ferreiro está volviendo a decepcionar a la afición cartagenerista en su segunda temporada, sin paliativos. Umaro Embaló suma velocidad, pero con poco rédito y efectividad. Ambos flancos necesitarán caras nuevas para complementar a los Jairo, Jansson y compañía. Mención aparte merece Jony. El asturiano, marcado por su estado físico, está pasando por la trimilenaria como una sombra. Discreto, anecdótico y prácticamente insólito son algunos calificativos que acompañan a uno de los fichajes más decepcionantes de los últimos años.

La zaga tampoco podría librarse de un lavado de cara. Ambos laterales necesitan refuerzos para aumentar la competencia o suplir a Iván Calero y al retornado Arnau Solà, especialmente si Jairo ocupa una posición más adelantada. El centro de la defensa precisa un defensa rápido que combine con Kiko Olivas, Alcalá o un Fontán que ha tenido que ocupar la posición de lateral izquierdo circunstancial sin demasiado brillo. Los centrales deberán, a su vez, elevar el listón contando con que el Cartagena es el tercer conjunto más goleado de la categoría. Otra mención especial es para un veterano Gonzalo Verdú que viene de jugar en Primera, pero cuyo desempeño no está convenciendo y ha generado ciertas dudas.

En la portería, las notables actuaciones de Marc Martínez tampoco hacen olvidar el sobresaliente recuerdo que dejó Aarón Escandell en la 22-23, salvando varios partidos y amarrando una buena cantidad de puntos. Poco ha demostrado Raúl Lizoain bajo palos. El canario ha tenido alguna oportunidad en liga, pero en las dos ocasiones que ha sido titular en la competición doméstica no ha destacado lo suficiente para ganarle el puesto al capitán albinegro.

Con este panorama todas las líneas pueden reforzarse, especialmente contando con el flojo rendimiento de varios futbolistas. El cuadro cartagenerista necesita llegar vivo y con opciones reales de salvarse al mercado. La comisión determinará hasta qué punto algunos fichajes merecen más crédito, cuáles han sido un auténtico fiasco y qué jugadores pueden contribuir a salvar a un Cartagena cuya situación se complica cada vez más.