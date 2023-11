Gran parte de culpa de que el UCAM Murcia CB ocupe el tercer puesto en la clasificación de la Liga Endesa solo por detrás del Real Madrid y el Barça, al que ganó el pasado domingo en el Palacio de los Deportes (82-73), la tiene el colectivo. Al margen de individualidades como Simon Birgander o Dylan Ennis, el ‘secreto’ radica en la capacidad de todos los jugadores de generar puntos a lo largo de un encuentro. De hecho, en la racha de cinco triunfos consecutivos, tres en ACB y dos en Basketball Champions League, hay un denominador común: todos los jugadores que han pisado la pista han aportado al menos un punto en ataque.

El UCAM Murcia es el cuarto en valoración de la Liga Endesa con una media de 96 puntos; su ataque es el quinto con 84,80; su defensa, la tercera que menos puntos recibe con 79,2; es el tercero que más rebotes captura, con 37,80; el conjunto que más balones recupera con 11,90; el que anota más canastas de dos puntos con 25,80 y el segundo en porcentaje de acierto con 56,83%; y el segundo en mates realizados con 3,60 por jornada. Todas estas estadísticas serían imposible con dos o tres individualidades. Para ello es necesario el colectivo. Y es ahí donde realmente está brillando este UCAM Murcia, donde Sito Alonso tiene a todos los jugadores enchufados.

El técnico está utilizando habitualmente diez jugadores en la rotación en Liga Endesa, mientras que la media en Champions es de once. En los cuatro últimos encuentros, todos los componentes de la plantilla que han disfrutado de al menos un minuto en pista han anotado. Ocurrió en el triunfo ante el Barça, donde solo se quedaron sin entrar en pista David Jelinek y Jordan Sakho. Los otros diez sumaron puntos, siendo el que menos Thad McFadden, con solo dos. En Champions, frente al Tofas Bursa, jugaron los doce jugadores y los que menos aportaron ofensivamente fueron los pívots Moussa Diagne y Jordan Sakho, con 4 cada uno. El resto estuvo por encima de esa cifra. En el triunfo en Palencia, Jelinek y Diagne no disfrutaron de ningún minuto, y quien menos anotó fue Howard Sant-Roos, con dos, un especialista defensivo que se está convirtiendo en un diferencial en la plantilla.

En el triunfo ante el Baxi Manresa en el Palacio también se dio la circunstancia de que anotaron todos los que jugaron. En esa ocasión, quien se quedó fuera de la rotación fue Thad McFadden, pero los restantes once aportaron. Y en la racha actual de cinco triunfos consecutivos también se dio esta premisa frente al Igokea, un choque donde no jugaron Jelinek y Birgander. Los restantes sumaron ante el aro rival.

Para encontrar un partido donde no anotaron todos los jugadores hay que remontarse a una derrota, en la pista del Girona, la última sufrida por el equipo. Esa tarde jugaron once jugadores y dos de ellos, McFadden y Diagne, no llegaron a anotar. También en el resto de partidos disputados hasta ese momento esta campaña nunca se había dado la situación de las últimas cinco jornadas.

El colectivo y, en suma, la profundidad de banquillo con la que cuenta esta temporada Sito Alonso es, por tanto, la clave de que el UCAM Murcia haya ganado 9 de los 14 partidos que ha disputado esta temporada entre Supercopa, ACB y Champions, es decir, un 64%. Este sábado recibirá al Joventut de Badalona (20.45 horas, Movistar) en el Palacio, donde sigue invicto, para el martes 28 jugar en la pista del Igokea bosnio antes de visitar el sábado 2 de diciembre al Valencia Basket. En el horizonte tienen los hombres de Sito Alonso la clasificación para la Copa del Rey y el primer puesto de la fase de grupos de la Champions.

El escolta Thad McFadden se va del equipo tras solicitar su baja

El UCAM Murcia CB anunció la marcha de Thad McFadden. Según un comunicado del club, el escolta estadounidense con pasaporte por Georgia solicitó su salida y ambas partes llegaron a un acuerdo para la rescisión. El jugador había deslizado en las últimas semanas algunos mensajes en su cuenta en la red social X (antes twitter) que habían suscitado incógnitas. Uno de ellos, que publicó el pasado 9 de noviembre, decía «sería tan fácil manipular a los fans jajaja... Me río de algunas de las tonterías que estoy viendo... A veces pienso que no hace falta ser un científico espacial para ver qué está pasando».

McFadden renovó el pasado verano su contrato por una temporada más y se marcha tras jugar 86 partidos y como segundo en el ránking de triples de la historia del club en ACB.

Desde hace tiempo no estaba contento el jugador con el rol que estaba desempeñando esta curso en la plantilla, a lo que se ha unido que la pasada semana recibió una interesante oferta económica para continuar su carrera.

Falk pasa a ser el 12º jugador

El UCAM Murcia, por tanto, se queda con doce fichas en la plantilla y ya no tendrá que ser descartado el sueco Wilhelm Falk, que ocupaba la decimotercera. De momento no hay planes en el club, que aligera de esta forma su nómina, de buscar un sustituto para McFadden, por lo que David Jelinek, el principal sacrificado en la rotación exterior, podrá disponer de más minutos. En cualquier caso, no se descarta que más adelante llegue otro jugador, aunque dependerá de la dinámica del equipo y la economía.