Cada mes de diciembre, Deloitte publica un estudio navideño en el que se calcula lo que de media cada español gastará en Navidad. El que superará con creces la media que determine la empresa consultora será Felipe Moreno, dueño del Real Murcia desde el pasado mes de marzo. Porque para el cordobés se multiplicarán los gastos en Nueva Condomina en los dos próximos meses, hasta el punto de que si el máximo accionista grana cumple con sus compromisos, unos firmados y otros verbales, el desembolso puede ascender hasta los cinco millones de euros, sin contar los pagos del día a día de la entidad murcianista.

Porque según se ha deslizado desde Nueva Condomina a distintos medios de comunicación, la idea de Felipe Moreno es liquidar la deuda con la Seguridad Social, una deuda que ascendería a los dos millones después de los 1,2 millones desembolsados en abril y del millón que se ha ido abonando con pagos de 100.000 euros durante cada mes.

Con 2,2 millones liquidados, quedarían alrededor de otros dos millones, que, si se cumple lo que se ha ido transmitiendo a los periodistas, deberían ser liquidados en el próximo mes o en las primeras semanas de 2024. Se conseguiría poner fin a un problema que comenzó hace más de diez años y que se ha ido agravando cada temporada que ha pasado, hasta el punto de que antes de la llegada del andaluz, la cantidad pendiente de pago a la Seguridad Social superaba los cuatro millones de euros y el club tenía embargados todos sus ingresos.

Habrá que ver si Felipe Moreno finalmente ejecuta ese plan, que de momento nadie ha confirmado de forma oficial, lo que sí es seguro es que el dueño del Real Murcia tendrá que pagar hasta dos millones de euros el 6 de enero para ejecutar el contrato de compra venta que tiene firmado desde el verano de 2022 con Mauricio García de la Vega.

El mexicano, que desde 2018 viene reclamando judicialmente que es el dueño del 81% del club, le vendió a Felipe Moreno su paquete accionarial por un total de cuatro millones. El primer pago se realizó en el momento de la firma del contrato y el segundo, por otros dos millones, se fijó con fecha máxima del 6 de enero, por lo que el Día de Reyes, la cuenta corriente de Felipe Moreno sufrirá un buen bocado.

No tendrá ni que sentarse Moreno con García de la Vega, y es que como el primero afirmaba el pasado mes de febrero, solo tiene que acudir la notaría y depositar la cantidad pendiente.

Una vez que finiquite lo firmado con García de la Vega, Felipe Moreno pondrá fin a todo el conflicto judicial que maniata al club desde 2018 y que ahora mismo está siendo revisado por el Supremo.

Así, en dos partidas y en apenas un mes y medio, el consejero delegado del Real Murcia deberá desembolsar hasta cuatro millones de euros, pero no quedará ahí la cuesta de enero particular del accionista grana. Hay que tener también en cuenta el gasto extra que supondrá el mercado de invierno, una ventana de fichajes a la que tendrá que acudir el club grana para parchear una plantilla mal construida en verano y que no está dando el nivel prometido desde Nueva Condomina. De hecho, aunque el objetivo inicial era luchar por el ascenso directo, ahora mismo el Real Murcia no está ni en zona de play off. La novena plaza ocupan los granas, que ya han cambiado hasta de entrenador, y que tienen el quinto puesto a tres puntos.

Necesita la plantilla ahora entrenada por Pablo Alfaro tres o cuatro fichajes, y para que esos refuerzos lleguen, el dueño del club tendrá que reservar una importante partida presupuestaria, y es que a las nóminas de los nuevos habrá que sumar las rescisiones que se lleven a cabo, teniendo en cuenta que la mayoría de futbolistas de la actual plantilla tienen contratos altísimos y por encima del mercado.

Dependiendo de cuál sea finalmente esa inversión en la ventana de fichajes invernal, a Felipe Moreno se le podrían ir hasta cinco millones de euros en apenas dos meses, a lo que hay que sumar los gastos del día a día que genera el propio club.

¿Aval a Hacienda?

En estas semanas, en las que lo deportivo no está yendo como se esperaba, desde el club están alentando las noticias económicas. Otra de las noticias que han salido en las últimas fechas es el deseo de Felipe Moreno de llegar a un acuerdo total con Hacienda, a la que se le adeudan unos diez millones de euros.

Después de hacer un pago de dos millones en mayo, el dueño del Real Murcia tendrá que comenzar 2024 haciendo algún otro gesto para que el fisco siga dando margen a los granas y no vuelva con los embargos. Pero al parecer el plan podría ser más ambicioso y es que incluso se ha llegado a publicar que el cordobés estaría dispuesto a avalar la deuda total para intentar conseguir un calendario de pagos. De ser realidad esa idea, el aval debería cubrir esos diez millones.

La Junta para explicar el Plan de Reestructuración, todavía sin fecha

Noviembre era el mes elegido por el consejo de administración del Real Murcia para celebrar una nueva Junta de Accionistas Extraordinaria en la que se iba a poner sobre la mesa toda la información sobre el Plan de Reestructuración presentado por el club, y con el que pretender reducir la deuda privada gracias a quitas de hasta un 80%. También debería aprobarse la reducción de capital que se va a llevar a cabo dentro del ya conocido ‘Plan Acordeón’. Sin embargo, a 20 de noviembre, todavía no hay fecha para esa nueva cita con los accionistas. Y dado que la convocatoria debe anunciarse con un mes de antelación, la fecha ya se iría a finales de diciembre o principios de 2024.

No es espera que esta semana haya novedades sobre ese tema. Porque la convocatoria debe ser decidida por el consejo de administración, y estos días el órgano de control no se reunirá al encontrarse otra vez de viaje Felipe Moreno. El cordobés, que el sábado estuvo presente en Alicante viendo el duelo contra el Intercity, ha vuelto a marcharse fuera de España.