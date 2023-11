El UCAM Murcia se llevó el partido ante el Cádiz Mirandilla por la mínima (1-0). El conjunto universitario arrancó muy bien, controlando el juego y llevando el ritmo, atacando más que su rival, y dejándolo casi sin opciones. Arturo consiguió adelantar a los suyos minutos antes del descanso. En el segundo tiempo la situación cambió, el equipo local no terminó de meterse en el partido, mientras que los visitantes jugaron mejor y siendo más peligrosos, pero no acabaron de materializar ninguna acción, permitiendo a los universitarios anotarse los tres puntos y acabar así con su mala racha. Los locales tenían la presión encima de seguir manteniendo su condición de invictos como locales, pero además necesitaban la victoria para seguir enganchados a la lucha por los puestos de play off en un momento delicado para su entrenador, Víctor Cea, cuestionado tras los últimos resultados.

No tardó mucho el UCAM Murcia en hacerse con el control del esférico y dominar el juego. Así llegó la primera oportunidad de los locales. Arturo recibió un balón por alto en la frontal del área, que bajó con la cabeza y se la dejó perfecta a Luque, que tenía dos opciones, tocar con Fabi, que entraba solo por la izquierda, o probar suerte con el disparo. El atacante optó por el lanzamiento a bote pronto, pero se marchó rozando el primer palo. El encuentro continuó con el UCAM Murcia manteniendo la posesión. Fabi fue uno de los futbolistas más destacados, incorporándose bien al ataque, y sobre todo robando gran cantidad de balones en campo rival. Jorge García a punto estuvo de hacer el mejor gol de la jornada e incluso de la categoría. El centrocampista universitario se fue caracoleando y dejando defensores atrás hasta que se metió a la cocina y ahí sacó un disparo cruzado que blocó el guardameta Víctor Aznar. Pese al buen partido, los universitarios seguían sin encontrar portería. El Cádiz tuvo un par de ocasiones de peligro y una de ellas acabó estrellándose en la madera. Pero al borde del descanso, Arturo recibió un balón en la frontal y con el control orientado se quedó en un mano a mano con el meta, y esta vez no perdonó, cruzó el balón con la pierna derecha y fue directo al fondo de las mallas. El UCAM Murcia se adelantó antes del final del primer tiempo y se marchó a vestuarios con ventaja en el marcador. El segundo tiempo dio comienzo con un doble cambio en el Cádiz Mirandilla, que reforzó la defensa y el ataque, con la entrada de Etta Eyong, quien revolucionó el partido, generando peligro desde su entrada en el campo. El conjunto visitante arrancó los últimos 45 minutos más enchufados que los universitarios, que salieron más dispersos. El conjunto universitario sufría cada vez más porque veía que el Cádiz estaba presionando muy arriba e imposibilitando el juego de un UCAM Murcia que se estaba quedando sin ideas arriba, pero que contaba con la tranquilidad de ir ganando por la mínima. Los últimos diez minutos se le hicieron eternos al UCAM, que veía que su rival estaba siendo mejor y podía marcar en cualquier momento. Etta Eyong le metió el miedo en el cuerpo con un disparo desde la frontal del área, un poco escorado, que fue al segundo palo, pero que no encontró puerta. El encuentro llegó a su final y los universitarios lograron mantener el resultado y acabaron llevándose los 3 puntos y manteniendo el invicto en casa. «Los jugadores se siente cómodos en casa», dice Víctor Cea El UCAM Murcia realizó una buena primera parte de la que su entrenador, Víctor Cea, dijo que «creo que hemos tenido muchas oportunidades y que nos podriamos haber ido con un resultado más abultado», comentó. Nueva victoria en casa, ya van 5 y un empate como locales, el problema es cuando viajan donde el eqipo ha sacado 1 punto de 18 posibles. «En casa se respira un clima favorable, por la afición, los jugadores se sienten cómodos, pero fuera de casa tenemos que encontrar ese juego que nos está costando bastante», comentó Víctor Cea.