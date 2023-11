El UCAM Murcia CB anunció la marcha de Thad McFadden. Según un comunicado del club, el escolta estadounidense con pasaporte por Georgia solicitó su salida y ambas partes llegaron a un acuerdo para la rescisión. El jugador había deslizado en las últimas semanas algunos mensajes en su cuenta en la red social X (antes twitter) que habían suscitado incógnitas. Uno de ellos, que publicó el pasado 9 de noviembre, decía «sería tan fácil manipular a los fans jajaja... Me río de algunas de las tonterías que estoy viendo... A veces pienso que no hace falta ser un científico espacial para ver qué está pasando».

McFadden renovó el pasado verano su contrato por una temporada más y se marcha tras jugar 86 partidos y como segundo en el ránking de triples de la historia del club en ACB. Desde hace tiempo no estaba contento el jugador con el rol que estaba desempeñando esta curso en la plantilla, a lo que se ha unido que la pasada semana recibió una interesante oferta económica para continuar su carrera.

Falk pasa a ser el 12º jugador

El UCAM Murcia, por tanto, se queda con doce fichas en la plantilla y ya no tendrá que ser descartado el sueco Wilhelm Falk, que ocupaba la decimotercera. De momento no hay planes en el club, que aligera de esta forma su nómina, de buscar un sustituto para McFadden, por lo que David Jelinek, el principal sacrificado en la rotación exterior, podrá disponer de más minutos. En cualquier caso, no se descarta que más adelante llegue otro jugador, aunque dependerá de la dinámica del equipo y la economía.