El Real Murcia está ahora mismo en esa etapa de la botella medio llena o medio vacía. Hay quien prefiere quedarse con las mejores sensaciones que transmite el equipo cuando apenas han trabajado una semana con Pablo Alfaro y hay quien se agarra a los resultados y a la clasificación para asumir cuanto antes de que esta temporada va a ser aciaga para los granas. Unos y otros pueden tener razón, sin embargo, viendo que el ‘efecto nuevo entrenador’ apenas ha servido para ver unos cuantos pases y un poco más de protagonismo en el centro del campo, los segundos parecen ir más encaminados que los primeros.

Porque la victoria no llegó hace una semana frente al Madrid Castilla ni tampoco ayer en el campo del Intercity. Porque en ambos choques, con Alfaro en el banquillo, el Real Murcia no ha sido capaz ni de hacer un gol. Porque dos puntos de seis cuando acumulas un déficit importante son absolutamente insuficientes.

Porque ahora mismo, sin Munúa y con Alfaro, todo parece más de lo mismo. Puede que haya más pelea, puede que haya más criterio con el balón, incluso pueda que ayer viésemos por primera vez al Real Murcia dar más de tres pases seguidos, pero seguimos sin ver a jugadores determinantes, futbolistas capaces de encender la luz en partidos feos, y el de ayer, en un barbecho, lo era.

Volveremos ahora a la paciencia, a pedir tiempo en favor de Pablo Alfaro, pero de momento, lo que deja ver el cambio de entrenador, es que el problema del Rea Murcia va más allá del banquillo. Porque un equipo con las aspiraciones del Real Murcia no puede salir contento de un partido por crear dos ocasiones de gol, una de ellas inventada por Carrillo y otra rematada por un Guarrotxena que fue un amigo para Manu Herrera. Podríamos incluso sumar una tercera, pero el tiro de Arturo no fue ni entre los tres palos.

Acostumbrados a lo que veíamos con Munúa, no hace falta mucho para que algunos ya se ilusionen con el Real Murcia, para que ya vean brotes verdes, pero las esperanzas se fueron por la borda en el segundo tiempo, un segundo tiempo en el que se confirmó que en la plantilla del Real Murcia hay un problema de fondo, un problema que va más allá del banquillo, un problema que posiblemente no pueda solucionarse ni aunque pasen cinco entrenadores a lo largo de la temporada.

Porque en el momento que el Intercity dio un paso al frente, el Real Murcia se vino abajo como les ocurre a los bizcochos cuando abres antes de tiempo el horno. Una vez más la forma física de la plantilla queda más en entredicho que nunca, y eso que ayer no estaba en el centro del campo Tomás Pina por lesión. Y eso que Ángel Montoro, otro de los veteranos, no jugó ni un minuto. Como tampoco lo hizo Pablo Larrea, que, pese a estar ya fuera de la enfermería, todo parece indicar que su inclusión en un once va para muy largo,

Preocupa la forma física, pero también preocupa y mucho el nivel de algunos futbolistas firmados por un Javier Recio que puede ser el siguiente en vivir una noche de cuchillos largos parecida a la que vivió Munúa hace dos semanas.

Uno de esos futbolistas es Marc Baró, que ayer volvía a la titularidad por la baja por lesión de Zalaya. El lateral acabó firmando su sentencia cuando en el minuto 82, llevando ya amarilla, realizó una durísima entrada a Guillem Jaime que le costó la segunda tarjeta pero que bien podría haber sido de roja directa.

Al final al Real Murcia le quedó lo de siempre, y lo de siempre es sobrevivir, y celebrar un punto... Pero la realidad es muy distinta. La realidad es la que indican los resultados y la clasificación. Y de momento, con Alfaro ni hay victorias, ni hay goles ni hay zona de play off.

Pablo Alfaro, tras el empate: «Hemos venido a una batalla futbolística»

Como hiciera Gustavo Munúa allá por el mes de septiembre cuando el Real Murcia perdía en el campo del Sanluqueño, cuando hablaba del viento, del campo y de otros mil condicionantes, Pablo Alfaro quiso recalcar tras el partido de ayer en el Antonio Solana lo complicado que es jugar en un terreno de juego en el que el césped era un barbecho, aunque el mal estado del terreno de juego del Antonio Solana no difería mucho del estado que presentaba hace solo una semana Nueva Condomina cuando los granas se enfrentaron al Real Madrid Castilla, pero entonces el técnico grana no se quejó.

Calificaba ayer Alfaro de «batalla futbolística» el choque en el que su equipo no pudo pasar del empate a cero, explicando que «creo que este puede ser uno de los escenarios y uno de los césped que más te condiciona de la categoría, pero no es excusa porque es así para ambos equipos».

«Creo que en general ha sido un partido de mucho juego directo, disputas y con poca continuidad; en la primera parte nos hemos adaptado bien y hemos tenido nuestras opciones y en la segunda ha sido lo mismo, pero con más cansancio», continuaba el preparador maño, que afrontaba su segundo encuentro en el banquillo murcianista.

Una de las novedades en el once de ayer fue Carrillo, que llegó a completar los noventa minutos. «Poco más le podemos pedir en cuanto a esfuerzo y compromiso; ya estaba para jugar 90 minutos y Carrillo es un delantero del cual sus compañeros se aprovechan mucho y es un jugador que contagia y eso es muy bueno».