Además de un duelo por la parte baja de la clasificación en LaLiga Hypermotion, el FC Cartagena Albacete trae un lance de honor. Toni Datkovic, el que fuera ídolo y capitán en el Estadio Municipal Cartagonova, vuelve a la ciudad portuaria -a la que prometió y promete amor eterno- después del terremoto que generó su salida esta misma temporada. Una invitación a marcharse, una convocatoria fantasma en Andorra, un fichaje por el Albacete y un cruce de acusaciones que dividió a la afición albinegra en dos bandos. Sólo unos meses después, la parroquia albinegra cada vez entiende más que la versión del croata puede ser la verdadera conforme salen a la luz los problemas económicos del club y ciertas actitudes del presidente cartagenerista.

Toni Datkovic protagonizó una historia de amor con el FC Cartagena. A su llegada en enero de 2021 como refuerzo para mantener la categoría, el defensa central conectó rápidamente con la afición. Su entrega en cada partido y su compromiso con el equipo lo convirtió en uno de los favoritos y sus posteriores guiños a la ciudad y la cultura cartagenera lo auparon a la categoría de ídolo. Aunque su salida en verano tras sólo seis meses a préstamo en la trimilenaria enfrió la relación con el pueblo, su regreso en propiedad medio año más tarde devolvió un referente a la parroquia albinegra. Más aún con su declaración de amor a los colores en su segunda presentación.

Desconvocado en Andorra por 'petición propia'

Temporada y media jugando a un altísimo nivel de la mano de Luis Carrión parecía un motivo suficiente para confiar en su lealtad, no obstante, todo saltó por los aires al comienzo de la presente campaña. Desapareció de la convocatoria para enfrentar al Andorra y, en medio de la confusión, el club aclaró las circunstancias mediante un comunicado oficial que echó al jugador a la jaula de los leones. «Toni Datkovic, por petición propia, ha solicitado al club su salida voluntaria de nuestra entidad y no viajar a Andorra para poder negociar su incorporación inmediata a un club extranjero», rezó el texto que puso a toda la afición en contra del croata. La historia no había hecho más que empezar.

La versión del futbolista

No se quedó callado el futbolista y desveló su versión: «El 25 de mayo de 2023, la dirección del club me informó que, debido a la situación económica, lo mejor sería buscar un nuevo entorno y así aliviar los grandes gastos que tiene», afirmó antes de expresar que Belmonte y Breis «siempre se presentan como víctimas en perjuicio de los jugadores». El presidente le acusó de mentir y le amenazó. «No te equivoques ni un pelo con tus palabras y al FC Cartagena no lo vuelvas a poner en tu boca», comentó en redes sociales.

La situación provocó un terremoto de tal magnitud que incluso obligó a los directivos a dar explicaciones en rueda de prensa. Una rueda de prensa que quisieron aprovechar para aclarar las cuentas de la entidad y que no les sirvió ni para una cosa, ni para otra. La afición quedó desconcertada y muchos vieron reforzada la versión del jugador.

Los problemas económicos del club acreditan a Datkovic

Más creíble resulta ahora esa invitación a marcharse que tira por tierra lo defendido por el club y sus dirigentes ya que ese fue el modus operandi con Luis Carrión, rebajando la oferta de renovación hasta en dos ocasiones, y también el que siguieron con otros jugadores de la plantilla que aceptaron la condición. No la aceptó Toni, agotó la paciencia y los recursos de Paco Belmonte y terminó fuera del club, al igual que el entrenador.

Se explica y se entiende a la perfección la versión de Toni Datkovic, que desveló la urgencia del club por deshacerse de las fichas más altas del equipo, después de conocerse la pésima gestión económica de la entidad cartagenera en los últimos años. La gestión que le ha llevado a generar una deuda de casi seis millones de euros imposible de asumir debido al nulo patrimonio del club.

Después de sortear a los leones a los que fue arrojado, el sicario vuelve ‘a casa’ mejor comprendido por su antigua afición, a la que sigue amando a pesar de encontrarse ahora en el campo contrario.