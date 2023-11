Carlos Alcaraz se estrenó en las Finales ATP sabiendo que la remota opción que tenía de acabar el año como número 1 del mundo se esfumó la noche anterior por la victoria de Novak Djokovic ante Holger Rune. Ya sin esa presión añadida afrontó el duelo ante Alexander Zverev en Turín (7-6, 3-6 y 4-6). Y en ese encuentro, el murciano fue una montaña rusa de juego y de sensaciones. Comenzó dubitativo, se recuperó y logró el primer set, pero después cayó en un bache que se prolongó hasta el ecuador del tercer set. Para entonces, la ventaja que le había concedido al alemán, soberbio con su servicio, fue demasiada y terminó sufriendo una derrota que pone cuesta arriba su clasificación para las semifinales, aunque todo dependerá de los resultados que logre en los partidos que le restan ante los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev.

Alcaraz, que no logra un título desde que conquistó Wimbledon en julio, encadenó su tercera derrota consecutiva. Al jugador de El Palmar se le está haciendo largo este fin de temporada pese a que eliminó de su calendario Basilea. Es una lección para el futuro, donde tendrá que seleccionar más los torneos. Pero en 2023 quizás era el momento de jugar más después de arrancar el año lesionado y perderse el Abierto de Australia.

Las dudas que dejó en sus dos últimos duelos, en los Masters 1.000 de Shanghai -cayó en octavos de final- y París-Bercy -derrota en segunda ronda-, se prolongaron en el inicio ante Zverev. Duraron poco esas neblinas en la cabeza del pupilo de Juan Carlos Ferrero, quien tras ceder una rotura de servicio a Zverev en el tercer juego (1-2), en el sexto, después de un gran punto donde tuvo que realizar tres sprints y que concluyó con un espectacular globo, empezó a sonreír (3-3). No terminaron ahí los problemas para el de El Palmar, aunque se hizo fuerte para levantar un 0-40 y salvar otra bola de quiebre en el ‘deuce’ para ponerse 4-3. Con 6-5 tuvo dos oportunidades para ganar el set, pero Zverev salvó ambas con sendos saques directos para forzar una muerte súbita donde en el sexto punto logró un ‘mini break’ definitivo Alcaraz para ganar por 7-3.

No logró dar continuidad el número 2 del mundo en el segundo set a las buenas sensaciones con las que acabó el primero. Le faltó intensidad. De hecho, arrancó con un 0-3 que ya fue insalvable. Se entonó en el sexto juego, que ganó dejando en blanco a Zverev con una gran efectividad en el primer servicio (2-4), pero a partir de ahí solo hubo un dominador en la pista, el alemán, que forzó el desempate (3-6).

Con Zverev intratable con su saque, no le quedaba otro remedio al murciano que emularle. Pero el jugador de Hamburgo encontró una grieta en el quinto set, en el que logró un quiebre que decisivo (2-3). Pero a partir de ese momento se vio a un Alcaraz más sólido, aunque sin el tenis necesario para lograr una remontada. Ni el susto que sufrió Zverev, que se torció el tobillo izquierdo en el sexto juego, logró cambiar ya la dinámica del marcador. Aún tuvo una oportunidad Alcaraz de cambiar el signo. Levantó el de El Palmar un 40-0 en el octavo juego, pero no pudo rematar la remontada en el ‘deuce’, donde sí que resolvió Zverev (3-5).

Un rayo de esperanza recorrió entonces el majestuoso Pala Alpitour de Turín, abarrotado de público por segunda jornada con unos aficionados que quieren ver una final de su ídolo, Sinner, contra el murciano. Recuperó sensaciones positivas el número 2 del mundo, jugando con más soltura pese a que el alemán salvó una bola increíble con un ‘passing shot’ a la línea que no tuvo más remedio que aplaudir. Pero Alcaraz era otro y todo podía pasar. Tenía que ganar el décimo punto e igualar el set con el hándicap de tener Zverev el servicio. Tuvo una bola de rotura que salvó su rival con un saque directo, a la que continuó otra más, para sellar el triunfo con un buen primer servicio que no pudo devolver el jugador de Murcia.

«Me gustaría estar en una mejor forma, pero la experiencia fue increíble»

Carlos Alcaraz reconoció que no está en su mejor momento de forma, pero que debutar en el torneo ha sido una experiencia increíble. «Es increíble. Sinceramente, la mejor entrada al campo que he hecho nunca. Fue una experiencia increíble el jugar mi primer partido en el Masters aunque perdiera», declaró tras la derrota.

«Me encantaría estar mejor de forma, en una mejor que hoy al menos. Pero la experiencia fue increíble», reconoció.

‘Sascha’ llevó al límite a Alcaraz, especialmente con su saque, con el que rubricó 16 directos. «Fue realmente difícil, muy difícil. Creo que fue un partido muy reñido, pero no pude aprovechar las oportunidades que tuve. Tiene uno de los mejores saques del circuito», explicó.

«Tuve algunos puntos de quiebre que no pude aprovechar, y creo que fue la clave del partido», ponderó.

El de El Palmar, campeón de Wimbledon, no se mostró del todo contento con la velocidad de la pista en relación al resto de pistas duras durante el año, más lentas. «Esta superficie es la más rápida del año, eso es seguro. No sé por qué ponen este tipo de superficie al final del año porque todos los torneos que hemos jugado en pista dura es mucho más lenta. Luego venimos aquí al Masters y ponen esta pista tan rápida. No sé por qué», expuso.

Ahora, el murciano se medirá a los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev para pelear por un hueco en las seminfinales.

«Tendré que estar muy, muy concentrado en cada partido si quiero tener una oportunidad», sentenció, consciente de la exigente prueba de nivel que tiene por delante.