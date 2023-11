El UCAM Murcia vuelve a caer como visitante, esta vez ante el Estepona y por la mínima (1-0), en un partido en el que aunque los universitarios no lo hicieron mal durante el primer tiempo, sí pecaron de falta de acierto. En la segunda mitad, el conjunto local aprovecharía la pena máxima cometida por un Víctor Mena que minutos más tarde dejaría a los suyos en inferioridad numérica, ya incapaces de remontar.

No solo no levanta cabeza el conjunto universitario a domicilio, es que los murcianos han entrado en plena crisis de resultados, acumulando cuatro jornadas sin ganar si se cuenta la eliminación copera en La Condomina. Alejándose del play off y acercándose al descenso, cada vez se parece más la historia a lo vivido el pasado curso, de ahí que Víctor Cea ya empiece a estar más que cuestionado.

El UCAM Murcia sabía desde el inicio del encuentro que no podía dejar pasar otra oportunidad para poder sumar sus primeros tres puntos como visitante. El conjunto de Estepona, que llegaba al duelo a tan solo un punto de los universitarios, tampoco quería dejar escapar el choque para asomar la cabeza por puestos de play off de ascenso.

El encuentro arrancó muy bien por parte de ambos equipos, mostrándose sólidos y buscando mucho las acciones ofensivas. El Estepona fue el primero en llevar peligro a la meta de Zorro, con un potente disparo de Perdomo que se perfiló desde la frontal y armó la pierna, pero su lanzamiento no encontró portería.

El UCAM tampoco se quedó atrás y quiso tener también su primer acercamiento peligroso. Tras un saque de esquina, Luque desde la frontal empaló el cuero de primeras, que había salido despejado, prolongando hacia un Arturo que metió la cabeza en el área pequeña para buscar sorprender al guardameta, quien finalmente no tuvo problemas para atajar el esférico.

Ambos equipos se mantuvieron en esa dinámica de llegar con cierto peligro a las inmediaciones rivales, pero sin mucho éxito. En los últimos minutos del primer acto, el UCAM arrancó una magnífica contra que dejó a Ródenas y a Arturo contra un defensor, pero este se emborrachó de balón, y lo acabó perdiendo en un intento de pase. El árbitro dijo que no había tiempo para más y ambas escuadras se retiraron a los vestuarios.

Pasado el tiempo de descanso, la segunda mitad no comenzó de buena manera para el conjunto universitario. Nada más arrancar, en una jugada dentro del área, Víctor Mena cometió una infracción que fue castigada con la pena máxima. Perdomo no perdonó desde los once metros, dándole así, el primer gol a los locales.

El UCAM Murcia tenía el deber de anotar dos goles si quería llevarse los puntos, pero minutos más tarde del gol, recibió otro jarro de agua fría. Víctor Mena, quien minutos antes había sido el responsable de cometer el penalti, volvió a ver una cartulina a amarilla que dejó a los universitarios en inferioridad numérica a falta de poco más de 20 minutos para el final, y con la tarea de remontar.

El UCAM acabó perdiendo el encuentro y alimenta su mala racha fuera de casa. Serios problemas a los que se enfrenta la entidad universitaria, que tiene que solventar su miedo a viajar si quiere seguir soñando con el ascenso.