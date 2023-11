Carlos Alcaraz inició las Finales ATP con una derrota en tres sets ante Alexander Zverev (7-6, 3-6 y 4-6). Pese a perder, terminó con buenas sensaciones el choque, aunque ahora se le pone cuesta arriba su clasificación para las semifinales. Sus próximos rivales serán Daniil Medvedev y Andrey Rublev, a los que deberá ganar para seguir aspirando al título en su primera participación en el torneo que se disputa en Turín.

Un punto de inflexión

Llegaba Carlos Alcaraz a Turín con dudas y con una fascitis plantar que ha mermado su rendimiento en los últimos torneos. En el ambiente estaban su eliminación prematura en París-Bercy, donde dio muestras de cansancio. En el tercer juego volvieron los fantasmas. Zverev logró una rotura de servicio (1-2), pero en el sexto, después de un gran punto donde tuvo que realizar tres sprints y que concluyó con un espectacular globo, empezó a sonreír el murciano. Confirmó el juego con un ‘break’ dejando en blanco al alemán para igualar el encuentro (3-3) y comenzar a cimentar el triunfo en el primer set. Aparecieron de nuevo los problemas, pero en esta ocasión sí que los solventó Alcaraz, que levantó un 0-40 y salvó otra bola de quiebre en el ‘deuce’ para ponerse 4-3.

Con 6-5 en el marcador, tuvo dos bolas de set el jugador de El Palmar, pero Zverez las salvó con dos saques directos, el primero con su segundo servicio (6-6), forzando de esta manera una muerte súbita donde en el sexto punto logró un ‘mini break’ definitivo Alcaraz para terminar ganando la primera manga por 7-3.

Zverev, infalible con su saque

No logró dar continuidad el número 2 del mundo en el segundo set a las buenas sensaciones con las que acabó el primero. Le faltó intensidad. De hecho, arrancó con un 0-3 después de conceder una rotura de servicio al alemán en el segundo juego. Necesitó cuatro juegos para sumar su primer punto y lo hizo dejando a Zverev en blanco (1-3), pero no logró recuperar el servicio en el siguiente (1-4). Se entonó en el sexto, que ganó dejando en blanco a Zverev con una gran efectividad en el primer servicio (2-4). Pero el germano encontró demasiadas facilidades en el siguiente juego para situarse a uno de ganar la segunda manga e igualar el encuentro. Aún resistió el murciano, que se anotó el siguiente juego (3-5), pero el germano, sirviendo, no dio ninguna opción para cerrar el set con 3-6 y llevar el encuentro a la tercera y definitiva manga.

Final con buenas sensaciones pese a la derrota

Comenzó sirviendo Alcaraz en el tercer set y ganando el primer juego. Se le complicó la situación en el tercer juego, pero salvó una bola de ‘break’ de Zverev con una dejada en la red para mantenerse por delante en el marcador (2-1). El tenista de Hamburgo se mantuvo firme con su servicio (2-2) y aprovechó una duda del murciano para lograr una rotura (2-3) después de un error de su rival. Necesitaba reaccionar rápidamente el pupilo de Juan Carlos Ferrero porque Zverev estaba muy sólido con su saque. Sufrió un susto el alemán en el sexto juego, cuando intentado devolver una bola, sufrió una torcedura del tobillo izquierdo. Recordó a esa lesión que sufrió ante Rafa Nadal en Roland Garros, aunque fue en el derecho. Se levantó con dificultades, para en el siguiente saque hacer un 'ace' y ganar el juego (2-4). Solventó bien con su servicio el siguiente juego Alcaraz (3-4), ganando todos los puntos con su primer servicio, que estaba siendo la clave.

Hizo dudar el murciano al alemán con su saque en el octavo juego. Levantó el de El Palmar un 0-40, pero no pudo rematar la remontada en el 'deuce', donde sí que resolvió Zverev para situarse a un juego de hacerse con el partido (3-5). Estaba contra las cuerdas el ganador este año de Wimbledon, que necesitaba una remontada heroica que hace mucho tiempo que no logra. Ganó dejando a su rival en blanco (4-5), pero necesitaba más en un partido donde le faltó continuidad. Sin embargo, en este tramo final del encuentro recuperó sensaciones positivas el murciano, jugando con más soltura pese a que el alemán salvó una bola increíble con un 'passing' a la línea. Pero Alcaraz era otro y todo podía pasar pese a que estaba en situación límite. Todo pasaba por ganar el décimo punto e igualar el set con el hándicap de tener Zverev el servicio. Tuvo una bola de rotura que salvó su rival con un saque directo, a la que continuó otra más, para sellar el triunfo con un buen primer servicio que no pudo devolver el jugador de Murcia.