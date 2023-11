El UCAM Murcia cae ante el Estepona (1-0). El conjunto universitario vuelve a caer como visitante, en un partido donde no lo hicieron mal durante el primer tiempo, pero faltó acierto. En la segunda mitad Víctor Mena cometió la pena máxima y el Estepona no perdonó. Luego más tarde el conjunto azul y dorado se quedó con 10 por la expulsión de Mena y no pudo remontar el encuentro.

Cuando el colegiado Delfa Ramos hizo sonar su silbato, y dar comienzo a los 90 minutos del partido, el UCAM Murcia sabía que no podía dejar pasar otra oportunidad para poder sumar sus primeros 3 puntos como visitante. El conjunto de Estepona, que se encontraba a tan solo un punto de los universitarios, tampoco quería dejar escapar el choque. El encuentro arrancó muy bien por parte de ambos conjuntos, mostrándose sólidos y buscando mucho las acciones ofensivas. El Estepona fue el primero en crear peligro, con un potente disparo de Perdomo, que se perfiló desde la frontal y armó la pierna, pero su disparo no encontró portería. El UCAM Murcia tampoco se quedó atrás, y quiso tener también su primer acercamiento peligroso. Tras un saque de esquina, Luque desde la frontal, empaló el cuero que había salido despejado, y disparó de primeras, pero Arturo metió la cabeza en el área pequeña, buscando sorprender al guardameta, que al final no tuvo problemas en atajar el esférico, pero el colegiado levantó el banderín señalando la posición antirreglamentaria del delantero universitario. Ambos equipos se mantuvieron en esa dinámica de llegar, pero sin tener éxito. En los últimos minutos del primer acto, el UCAM Murcia arrancó una magnífica contra, que dejó a Rodenas y a Arturo contra un defensor, pero se emborrachó de balón, y lo acabó perdiendo en el intento de pase. El árbitro dijo que no había tiempo para más y ambas escuadras se retiraron a los vestuarios. Pasado el tiempo de descanso, la segunda mitad no comenzó de buena manera para el conjunto universitario. Nada más arrancar, en una jugada dentro del área, Víctor Mena cometió una infracción, castigada con la pena máxima. Perdomo fue el autor de lanzar y no perdonó desde los 7 metros, dándole así, el primer gol a los locales. El UCAM Murcia tenía el deber de anotar dos goles si quería llevarse los puntos, pero minutos más tarde del gol, recibió otro jarro de agua fría. Víctor Mena, quien cometió el penalti, vio amarilla por esa acción, y después volvió a recibir cartulina, lo cual hizo que los universitarios se quedase con uno menos en el minuto 66. El UCAM Murcia acabó perdiendo el encuentro, y alimenta su mala racha fuera de casa, siendo 6 partidos en los que tan solo ha sacado un punto. Serios problemas en la entidad universitaria que tienen que solventar si siguen soñando con el ascenso.