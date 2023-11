Máximo Martínez Quiles (Murcia, 19 de marzo de 2008) vuelve a estar en boca de todos, y es que el joven piloto de Aspar Team ha vuelto a conquistar la European Talent Cup, una competición para pilotos comprendidos entre los 13 y los 18 años de edad que busca a los talentos emergentes del motociclismo internacional con la intención de suponer un escaparate de cara a escalar hacia Moto3 o Moto2, las categorías precursoras de MotoGP.

Quiles consiguió en Valencia su segundo entorchado ya que dos años antes, en 2021, también se había proclamado vencedor de este trofeo. Con su cuarto puesto en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, el motorista murciano se convierte en el primer piloto que alza con la European Talent Cup en dos ocasiones, todo un hito que le hace entrar en la historia del deporte regional y del motociclismo español. Además de vencer en este torneo, Máximo también compite en la Red Bull Rookies Cup, donde ha quedado tercero este año por detrás del también murciano Álvaro Carpe y del campeón, Ángel Piqueras.

A pesar de que a Máximo le divierte competir en ambos torneos, su padre, José David Martínez, confiesa que su hijo se siente más cómodo corriendo en la European Talent Cup que en la Rookies, básicamente por el tamaño de la moto, que no es igual en ambas competiciones. «Aunque son de la misma cilindrada, son dos motos totalmente diferentes de chasis. Aparte de eso, el principal hándicap son los neumáticos, ya que en la Rookies se corre con Dunlop y en la European con Bridgestone, neumáticos totalmente diferentes», indica José David.

Es precisamente su progenitor, un expiloto amateur también de Murcia, quien le inculcó la pasión por las motos: «En casa somos aficionados a las motos toda la familia. Yo hice mis pinitos, aunque no de manera profesional. Desde que Máximo nació está viendo motos en casa; los sábados y los domingos veíamos las carreras, de ahí viene su afición», explica el padre. Un deporte que disfruta enormemente esta familia del centro de Murcia, la cual se encuentra satisfecha y contenta de que Máximo haya podido conseguir de nuevo el título y de que escale la próxima temporada a una nueva categoría. «Ha sido un año donde ha trabajado mucho, que ha marcado la diferencia. Hemos tenido mala suerte porque en alguna carrera, por causas ajenas a él, ha hecho algún cero, pero ha demostrado que ha sido un piloto muy rápido, ha progresado muchísimo este año y se lo merecía, estamos felices por eso», recalca el padre.

La JuniorGP, el próximo paso

Pero lo que de verdad eleva a histórico el título es volver a ganarlo, ya que resulta algo insólito hasta lo efectuado por Quiles el pasado domingo 5 de noviembre en Valencia. Es inevitable comparar los dos campeonatos y debatir sobre cuál es mejor, algo que ni el propio Máximo tiene claro: «El más significativo fue el primero, pero también el segundo es muy importante para mí debido a que en los dos hice historia, porque el primero fue con 13 años y era el más joven y fue mi primer año, por lo que fue una sorpresa, y luego el de este año ha sido muy bonito para mí también al ser mi segundo título, entonces no sabría cual decirte», dice el joven piloto, quien tras pensando un poco más, se acaba mojando. «Quizá el segundo puede ser un poco más al ser con un equipo nuevo, después de haber logrado el primero y conseguir ser el primer bicampeón de la historia», por lo que se entiende que el título de 2021 fue el de la irrupción y el de 2023 el de la consagración.

Los que conocen al joven piloto de 15 años lo definen en lo personal como un chico extrovertido, casero, cariñoso y muy sensible, pero que en los circuitos se vuelve muy cerebral, calculador, pensador sobre la moto, en definitiva, un piloto que no hace nada al azar y que es agresivo cuando tiene que serlo, cualidad que comparte con uno de sus ídolos, Marc Márquez. No solo el de Cervera es uno de sus referentes, sino también su hermano Álex y, en especial, el fallecido Luis Salóm: «Con Luis nos llevábamos muy bien, era muy buen amigo y me gustaba mucho como era, súper humilde, muy carismático, nos reíamos mucho con él, me gustaba mucho su personalidad, como era, y también cómo conducía», recalca el bicampeón sobre el mallorquín.

Máximo Martínez Quiles dará mucho que hablar y seguirá poniendo a la ciudad de Murcia y a nuestra Región en lo más alto. «Que se cumplan todos sus deseos y se siga divirtiendo encima de la moto», le desea su padre y le deseamos todos. Y ese futuro pasa por dar el salto el próximo año al Mundial JuniorGP, donde volverá a ser uno de los pilotos más jóvenes de la parrilla de salida.